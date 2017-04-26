Орлов удивлен, что арбитр Сельдяков, допустивший ошибку в матче с «Зенитом», вновь назначен на игру «Спартака»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил удивление назначению арбитра Владимира Сельдякова на матч 25-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уралом». По словам журналиста, в прошлой игре красно-белых с «Зенитом» судья допустил результативную ошибку.

– У вас еще имеются вопросы к высшему судейскому руководству?

– Да. Вчерашнюю игру «Спартак» – «Урал» судил Сельдяков – тот самый арбитр, который входил в состав судейской бригады на матче «Спартак» – «Зенит». Он был судьей на линии, и именно в его зоне ответственности произошел эпизод с Комбаровым, за который, как теперь признано, должен был быть назначен одиннадцатиметровый. Сельдяков за встречу в Москве получил «двойку», был переведен в состав резервных арбитров, но в итоге оказался главным арбитром важнейшего матча с участием красно-белых. Такое редко бывает.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковое преимущество от идущего на втором месте «Зенита».