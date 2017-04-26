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  • Орлов удивлен, что арбитр Сельдяков, допустивший ошибку в матче с «Зенитом», вновь назначен на игру «Спартака»

Орлов удивлен, что арбитр Сельдяков, допустивший ошибку в матче с «Зенитом», вновь назначен на игру «Спартака»

26 апреля 2017, 19:13
49

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил удивление назначению арбитра Владимира Сельдякова на матч 25-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уралом». По словам журналиста, в прошлой игре красно-белых с «Зенитом» судья допустил результативную ошибку.

– У вас еще имеются вопросы к высшему судейскому руководству?

– Да. Вчерашнюю игру «Спартак» – «Урал» судил Сельдяков – тот самый арбитр, который входил в состав судейской бригады на матче «Спартак» – «Зенит». Он был судьей на линии, и именно в его зоне ответственности произошел эпизод с Комбаровым, за который, как теперь признано, должен был быть назначен одиннадцатиметровый. Сельдяков за встречу в Москве получил «двойку», был переведен в состав резервных арбитров, но в итоге оказался главным арбитром важнейшего матча с участием красно-белых. Такое редко бывает.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковое преимущество от идущего на втором месте «Зенита».

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий Сельдяков Владимир
Комментарии (49)
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DZHEK_VOROBEY1987
1493224258
Как же меня Орлов бесит,кто бы только знал.
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Диктор
1493224316
А как же Вилков назначен был на ваш матч? Он же шкура продажная.
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MorDOR_13
1493224753
Глянь игру Оренбург-Зенит потом про Спартак пиздаболь, хоть я и за коней. Ты заеб уже всех аутист сука
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Sky Spartak
1493224915
Это говорит человек который НИКОГДА не видит ошибки судей в пользу Зенита... Урал.... Оренбург... Екатеринбург и Уральцы Вы мужики !!!!
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Dj-Sog
1493224937
Интересно,а не удивлен ли Орлов судейством в последних двух матчах Зенита?
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Fancyfall
1493226436
странно, что орлова не удивляет оценка за свою работу в прошлом туре, которую он получил на матчтв... вот ему с чем разбираться надо!
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спартач 23рус
1493228265
Зенит в наглую тащат в ЛЧ ты не удивлен
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спартач 23рус
1493228348
Почему ты не когда не удивляешься безобразным судейством в пользу зенита????
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slavа0508
1493231163
Ну опять спорный момент в пользу Зенита,,,,Даже с Оренбургом без судей не как,,,,тянут зенит за уши а Орлов всё о Спартаке пиииздит,
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спартач 23рус
1493233246
я удивлен почему при таком рейтинге на матч тв Геннадий Сергеевич до сих пор комментирует матчи РФПЛ .
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