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  • Бодул: «Амкар» уже обыграл «Зенит» — теперь на очереди «Спартак»!»

Бодул: «Амкар» уже обыграл «Зенит» — теперь на очереди «Спартак»!»

26 апреля 2017, 12:25
31

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул дал понять, что его команда намерена победить на своем поле «Спартак». Также форвард отметил, что пермский клуб хотел бы попасть в еврокубки по итогам сезона.

– «Спартак» – хорошая команда с большим опытом, чем «Амкар». Но против красно-белых мы сыграем дома. Думаю, у нас хорошие шансы добиться успеха на своем поле. Поскольку, как я уже говорил, дома мы не проиграли ни одного матча. Мы обыграли даже «Зенит». Теперь на очереди «Спартак». Постараемся обыграть и его. Если мы будем продолжать в том же духе, то можем стать одной из лучших команд в РФПЛ.

– У «Амкара» еще есть шанс попасть в Лигу Европы по итогам сезона?

– Будем очень счастливы попасть в еврокубки. Однако, даже если нам не удастся этого сделать, все равно будем радоваться итогам этого сезона. Считаю, что он сложился удачно для нас. Но расслабляться пока нельзя: чемпионат еще продолжается, впереди шесть туров и посмотрим, что будет в конце сезона.

Напомним, что матч «Амкар» – «Спартак» состоится в Перми 13 мая.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Бодул Дарко
Комментарии (31)
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nik55
1493198985
мечтай
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MDAR
1493199115
Что значит "даже зенит". зенит это одно, а Спартак это савсем другое.
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BAIv
1493199722
не говори гоп... на ничейку хотя бы сил хватило
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FanatSerj
1493200356
Вы сначала Краснодар, Ростов, ЦСКА пере живите, а то вам попец развольцуют еще до Спартака )))
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xColaz
1493203178
Странная логика) Даже сравнивать не стоит! Где Спартак и где Зенит, который через сезон-два вообще вылетит в ФНЛ и начнет перестраивать стадион
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Диктор
1493203230
Хвастун.
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giluxa1963
1493203988
вся страна в вас верит что вы народноариканскую команду на место поставите
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Д Альбертини
1493207734
В этом сезоне кто только не обещал обыграть Спартак, получилось, лишь у едениц. Так что лучше б ты не базарил лишнего))
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andrej-lucevich
1493209650
амкар укакается, спартак ему не по зубам
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mamba9090909
1493210929
Судя по вчерашней игре, Амкар раскатает Спартак.
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