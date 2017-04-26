Бодул: «Амкар» уже обыграл «Зенит» — теперь на очереди «Спартак»!»

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул дал понять, что его команда намерена победить на своем поле «Спартак». Также форвард отметил, что пермский клуб хотел бы попасть в еврокубки по итогам сезона.

– «Спартак» – хорошая команда с большим опытом, чем «Амкар». Но против красно-белых мы сыграем дома. Думаю, у нас хорошие шансы добиться успеха на своем поле. Поскольку, как я уже говорил, дома мы не проиграли ни одного матча. Мы обыграли даже «Зенит». Теперь на очереди «Спартак». Постараемся обыграть и его. Если мы будем продолжать в том же духе, то можем стать одной из лучших команд в РФПЛ.

– У «Амкара» еще есть шанс попасть в Лигу Европы по итогам сезона?

– Будем очень счастливы попасть в еврокубки. Однако, даже если нам не удастся этого сделать, все равно будем радоваться итогам этого сезона. Считаю, что он сложился удачно для нас. Но расслабляться пока нельзя: чемпионат еще продолжается, впереди шесть туров и посмотрим, что будет в конце сезона.

Напомним, что матч «Амкар» – «Спартак» состоится в Перми 13 мая.