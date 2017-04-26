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  • Яковенко заставлял футболистов «Кубани» пить неизвестные таблетки

Яковенко заставлял футболистов «Кубани» пить неизвестные таблетки

26 апреля 2017, 07:15
7

Экс-защитник «Кубани» Джефтон рассказал о своем опыте работы под управлением Павла Яковенко в краснодарском клубе. Он отметил жесткие нагрузки, которые были на сборах, а также неизвестные таблетки, которые специалист заставлял пить. Стоит отметить, что Джефтон выступал за «Кубань» с 2004 по 2007 год.

– Он очень строгий. Работал много над техникой и давал огромные нагрузки. Четыре тренировки в день! Например, на сборах в Анталье в шесть часов утра мы идем жонглировать. Потом в одиннадцать – час тренировки. С четырех до шести еще одна тренировка. И в десять – бассейн. Еще у него женатые люди могли идти домой, а неженатые должны были жить на базе клуба. Я еще неженатый был. Надо было жениться.

– Еще странные вещи у него были?

– Много таблеток давал пить. Кто не пьет – всегда штраф.

– Что за таблетки?

– Никто не знал. Его спрашивали: «Что это?» Но он никогда не говорил. Я немного пил эти таблетки, немного выбрасывал. Но Яковенко всегда смотрел, как мы пьем их. Когда он не видел, мы шли к себе и выбрасывали в унитаз.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Джефтон Феррейра Яковенко Павел
Комментарии (7)
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VikNMar
1493185389
Школа Лобановского ......... он сам их у него глотал наверное .
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bolela_16
1493186063
Россию лишить ЧМ-18
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adekvat
1493189406
Сухой спирт.
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slavko33002
1493190060
Нашли кого слушать.
Ответить
bset
1493190254
Можно было скинуться и разок потратиться на экспертизу для проверки, что за вещества в составе. Если вдруг что-то вредное для здоровья, разорвать контракт через соответствующие инстанции с последующей выплатой.
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Павел Амурский
1493193273
Это было сало.
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