Яковенко заставлял футболистов «Кубани» пить неизвестные таблетки

Экс-защитник «Кубани» Джефтон рассказал о своем опыте работы под управлением Павла Яковенко в краснодарском клубе. Он отметил жесткие нагрузки, которые были на сборах, а также неизвестные таблетки, которые специалист заставлял пить. Стоит отметить, что Джефтон выступал за «Кубань» с 2004 по 2007 год.

– Он очень строгий. Работал много над техникой и давал огромные нагрузки. Четыре тренировки в день! Например, на сборах в Анталье в шесть часов утра мы идем жонглировать. Потом в одиннадцать – час тренировки. С четырех до шести еще одна тренировка. И в десять – бассейн. Еще у него женатые люди могли идти домой, а неженатые должны были жить на базе клуба. Я еще неженатый был. Надо было жениться.

– Еще странные вещи у него были?

– Много таблеток давал пить. Кто не пьет – всегда штраф.

– Что за таблетки?

– Никто не знал. Его спрашивали: «Что это?» Но он никогда не говорил. Я немного пил эти таблетки, немного выбрасывал. Но Яковенко всегда смотрел, как мы пьем их. Когда он не видел, мы шли к себе и выбрасывали в унитаз.