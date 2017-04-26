Самедов: «Главное, что смогли обыграть «Урал». Боялись совершить осечку»

Спартак забил в этом матче один мяч,главное что для этого не пришлось удалять игроков Урала))
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями от матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0). По словам футболиста, красно-белые боялись допустить осечку в данном матче.
– Конечно, мы немного боялись допустить еще одну осечку. Но самое главное, что победили. Очень рады! Тяжелая игра, тем более после «Ростова».
– Психологически было тяжело?
– Очень. И психологически, и физически. Но вышли и забили. В концовке стало тяжеловато, но, слава богу, что удержали преимущество.
– Без ключевого футболиста и капитана – Глушакова – футбол строится по-другому?
– Ну... Все, кто были в обойме, постарались выполнить тренерскую установку. Это самое главное. Конечно, без всех непросто. Ждем также, когда вернутся Зе Луиш и Луис Адриано.
– В «Спартаке» есть незаменимые? К примеру, если вдруг выпадет Фернанду, что делать без него?
– Если что-то случится, значит, кого-то поставим и вместо него. Куда деваться, если человек вдруг не сможет?
– Во втором тайме «Урал» перестроился на схему с двумя центральными защитниками. Заметили изменения?
– Мне кажется, мы сами просто подсели, в голове уже сидела мысль, что нужно обязательно удержать результат. Понятно, что хотели забить второй, но самое главное – набрать очень важные три очка.
«Спартак» занимает первое место, имея отрыв от ближайшего преследователя в 10 очков.