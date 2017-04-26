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    Самедов: «Главное, что смогли обыграть «Урал». Боялись совершить осечку»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями от матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0). По словам футболиста, красно-белые боялись допустить осечку в данном матче.

    – Конечно, мы немного боялись допустить еще одну осечку. Но самое главное, что победили. Очень рады! Тяжелая игра, тем более после «Ростова».

    – Психологически было тяжело?

    – Очень. И психологически, и физически. Но вышли и забили. В концовке стало тяжеловато, но, слава богу, что удержали преимущество.

    – Без ключевого футболиста и капитана – Глушакова – футбол строится по-другому?

    – Ну... Все, кто были в обойме, постарались выполнить тренерскую установку. Это самое главное. Конечно, без всех непросто. Ждем также, когда вернутся Зе Луиш и Луис Адриано.

    – В «Спартаке» есть незаменимые? К примеру, если вдруг выпадет Фернанду, что делать без него?

    – Если что-то случится, значит, кого-то поставим и вместо него. Куда деваться, если человек вдруг не сможет?

    – Во втором тайме «Урал» перестроился на схему с двумя центральными защитниками. Заметили изменения?

    – Мне кажется, мы сами просто подсели, в голове уже сидела мысль, что нужно обязательно удержать результат. Понятно, что хотели забить второй, но самое главное – набрать очень важные три очка.

    «Спартак» занимает первое место, имея отрыв от ближайшего преследователя в 10 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.04.2017 01:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +175

      Freux 26 апреля 2017, 10:34

      Спартак забил в этом матче один мяч,главное что для этого не пришлось удалять игроков Урала))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 апреля 2017, 09:03

      игра забудется, результат останется. все норм.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 08:52

      кто потом вспомнит как добылись эти 3 очка, главное что получилось

      2
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    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 26 апреля 2017, 07:29

      Спартак потрясающе фартовый нынче.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 апреля 2017, 06:33

      Победа не пахнет-три очка есть три очка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 26 апреля 2017, 05:54

      Спартак-чемпион

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo > Антон Конев 26 апреля 2017, 06:03

      не гони лошадей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 26 апреля 2017, 05:48

      И правильно,главное выиграть

      3
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 26 апреля 2017, 02:39

      рикошет решил матч, спартак никакой, игры нет, тактики нет. В воскресенье чемпионский матч, победитель, чемпион

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Розарио Агро 26 апреля 2017, 06:12

      с питера тоже говорили про чемпионский матч))

      3
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Розарио Агро 26 апреля 2017, 06:33

      Если победитель Спартак, то он уже чемпион. Если победит ЦСКА, то это просто сохранение интриги на минимальном уровне и не более того.

      3
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Розарио Агро 26 апреля 2017, 06:38

      Нет! Даже проиграв коням на расслабоне - Спартак обыграет Томь и Арсенал, и все равно выиграет чемпионат

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Розарио Агро 26 апреля 2017, 09:16

      вряд ли. сейчас идет игра не на то, кто сколько возьмет, а кто сколько потеряет. цска еще сегодня с локо играть

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