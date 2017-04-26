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  • Самедов: «Главное, что смогли обыграть «Урал». Боялись совершить осечку»

Самедов: «Главное, что смогли обыграть «Урал». Боялись совершить осечку»

26 апреля 2017, 01:38
14

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями от матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0). По словам футболиста, красно-белые боялись допустить осечку в данном матче.

– Конечно, мы немного боялись допустить еще одну осечку. Но самое главное, что победили. Очень рады! Тяжелая игра, тем более после «Ростова».

– Психологически было тяжело?

– Очень. И психологически, и физически. Но вышли и забили. В концовке стало тяжеловато, но, слава богу, что удержали преимущество.

– Без ключевого футболиста и капитана – Глушакова – футбол строится по-другому?

– Ну... Все, кто были в обойме, постарались выполнить тренерскую установку. Это самое главное. Конечно, без всех непросто. Ждем также, когда вернутся Зе Луиш и Луис Адриано.

– В «Спартаке» есть незаменимые? К примеру, если вдруг выпадет Фернанду, что делать без него?

– Если что-то случится, значит, кого-то поставим и вместо него. Куда деваться, если человек вдруг не сможет?

– Во втором тайме «Урал» перестроился на схему с двумя центральными защитниками. Заметили изменения?

– Мне кажется, мы сами просто подсели, в голове уже сидела мысль, что нужно обязательно удержать результат. Понятно, что хотели забить второй, но самое главное – набрать очень важные три очка.

«Спартак» занимает первое место, имея отрыв от ближайшего преследователя в 10 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Самедов Александр Глушаков Денис Адриано Луис Зе Луиш Фернандо
Комментарии (14)
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Розарио Агро
1493163548
рикошет решил матч, спартак никакой, игры нет, тактики нет. В воскресенье чемпионский матч, победитель, чемпион
Ответить
Mahone
1493174915
И правильно,главное выиграть
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Антон Конев
1493175277
Спартак-чемпион
Ответить
Диктор
1493177589
Победа не пахнет-три очка есть три очка.
Ответить
виктоша
1493180958
Спартак потрясающе фартовый нынче.
Ответить
NEON-SM
1493185925
кто потом вспомнит как добылись эти 3 очка, главное что получилось
Ответить
piligrim1986
1493186632
игра забудется, результат останется. все норм.
Ответить
Freux
1493192079
Спартак забил в этом матче один мяч,главное что для этого не пришлось удалять игроков Урала))
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