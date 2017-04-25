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Самедов будет болеть за «Локомотив» в матче с ЦСКА

25 апреля 2017, 23:08
13

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после победной игры 25-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0) поделился ожиданиями от матча ЦСКА«Локомотив», который состоится 26 апреля.

– Завтра планируете смотреть ЦСКА – «Локомотив»?

– Да. Буду болеть за «Локомотив».

– Какое у вас вообще настроение перед предстоящим дерби 30 апреля?

– Мы пока не думали о нем, все мысли были только об «Урале». О ЦСКА – только сейчас.

– Как вам армейцы при Гончаренко?

– Любая игра сейчас очень трудная. Посвятим четыре ближайших дня разбору соперника, тренерский штаб все расскажет и объяснит.

– С турнирной точки зрения будете довольны ничьей? Или мысли только о победе?

– Это дерби. 50 на 50. Выйдем с мыслью добиваться результата, а там уже будет понятно, как складывается игра. Но, конечно же, очень хотим победить.

«Спартак» опережает ЦСКА на десять очков и возглавляет турнирную таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Локомотив Урал Самедов Александр Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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DZHEK_VOROBEY1987
1493179855
Да,Юрий Палыч может сегодня палку в колесо коням вставить и тогда вообще всё закончится. Он им в первом круге уже вставил.
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84aivengo
1493181495
кто бы сомневался....
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yuran63
1493182616
Валить коней!!!
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sergey_86-76
1493184075
а ты, Саня болеть будешь, как бывший "железнодорожник" или как нынешний красно-белый???
Ответить
Maksim Lagerev
1493184680
кто бы сомневался
Ответить
LokoGoGo
1493187491
Хотелось бы понимания - из за положения в турнирной таблице или из за того, что отыграл в Локо много
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PNZ1985
1493187828
Вперед Локо, красно-белая торсида в этот вечер с вами!
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Cosh18
1493194122
за проигрыш цска он будет болеть
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loko-the_best
1493194779
Не понимаю, почему на Саню так накинулись. Ну не пошло у него при Палыче в Локо, а возраст не тот, чтобы сидеть на скамейке и ждать чудес, ушел за трофеями в команду, которая дала ему до этого больше(речь не о деньгах). Сейчас он красно-белый и хочет, чтобы проиграл ЦСКА, чтобы шансов на чемпионство было еще больше, но я уверен, что Локомотив для него пустой звук, он отдавал себя клубу, пахал и болеет за нашу команду
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Бриг
1493196916
Вся страна болеет за Локо! Не пустим ЦСКА в ЛЧ!
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