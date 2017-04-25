Самедов будет болеть за «Локомотив» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после победной игры 25-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0) поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Локомотив», который состоится 26 апреля.
– Завтра планируете смотреть ЦСКА – «Локомотив»?
– Да. Буду болеть за «Локомотив».
– Какое у вас вообще настроение перед предстоящим дерби 30 апреля?
– Мы пока не думали о нем, все мысли были только об «Урале». О ЦСКА – только сейчас.
– Как вам армейцы при Гончаренко?
– Любая игра сейчас очень трудная. Посвятим четыре ближайших дня разбору соперника, тренерский штаб все расскажет и объяснит.
– С турнирной точки зрения будете довольны ничьей? Или мысли только о победе?
– Это дерби. 50 на 50. Выйдем с мыслью добиваться результата, а там уже будет понятно, как складывается игра. Но, конечно же, очень хотим победить.
«Спартак» опережает ЦСКА на десять очков и возглавляет турнирную таблице чемпионата России.