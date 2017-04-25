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    Самедов будет болеть за «Локомотив» в матче с ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после победной игры 25-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0) поделился ожиданиями от матча ЦСКА«Локомотив», который состоится 26 апреля.

    – Завтра планируете смотреть ЦСКА – «Локомотив»?

    – Да. Буду болеть за «Локомотив».

    – Какое у вас вообще настроение перед предстоящим дерби 30 апреля?

    – Мы пока не думали о нем, все мысли были только об «Урале». О ЦСКА – только сейчас.

    – Как вам армейцы при Гончаренко?

    – Любая игра сейчас очень трудная. Посвятим четыре ближайших дня разбору соперника, тренерский штаб все расскажет и объяснит.

    – С турнирной точки зрения будете довольны ничьей? Или мысли только о победе?

    – Это дерби. 50 на 50. Выйдем с мыслью добиваться результата, а там уже будет понятно, как складывается игра. Но, конечно же, очень хотим победить.

    «Спартак» опережает ЦСКА на десять очков и возглавляет турнирную таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 23:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 26 апреля 2017, 11:55

      Вся страна болеет за Локо! Не пустим ЦСКА в ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 26 апреля 2017, 11:19

      Не понимаю, почему на Саню так накинулись. Ну не пошло у него при Палыче в Локо, а возраст не тот, чтобы сидеть на скамейке и ждать чудес, ушел за трофеями в команду, которая дала ему до этого больше(речь не о деньгах). Сейчас он красно-белый и хочет, чтобы проиграл ЦСКА, чтобы шансов на чемпионство было еще больше, но я уверен, что Локомотив для него пустой звук, он отдавал себя клубу, пахал и болеет за нашу команду

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 26 апреля 2017, 11:08

      за проигрыш цска он будет болеть

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 26 апреля 2017, 09:23

      Вперед Локо, красно-белая торсида в этот вечер с вами!

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 26 апреля 2017, 09:18

      Хотелось бы понимания - из за положения в турнирной таблице или из за того, что отыграл в Локо много

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 26 апреля 2017, 08:31

      кто бы сомневался

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 26 апреля 2017, 08:21

      а ты, Саня болеть будешь, как бывший "железнодорожник" или как нынешний красно-белый???

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      Рейтинг: +92

      yuran63 26 апреля 2017, 07:56

      Валить коней!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 апреля 2017, 07:38

      кто бы сомневался....

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 26 апреля 2017, 07:10

      Да,Юрий Палыч может сегодня палку в колесо коням вставить и тогда вообще всё закончится. Он им в первом круге уже вставил.

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