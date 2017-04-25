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РФПЛ. «Ростов» на своем поле оказался сильнее «Уфы»

25 апреля 2017, 21:25
19

В матче 25-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Уфу» благодаря голу Дмитрия Полоза, который он забил в середине первой половины встречи.

«Ростов» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» – девятая.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Полоз, 23.

Ростов: Медведев, Мевля (Могилевец, 27), Симич, Навас, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун (Девич, 66), Полоз (Препелицэ, 76).

Уфа: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Карп, Йокич, Засеев (Сысуев, 85), Стоцкий, Безденежных (Обляков, 70), Пауревич, Фатай (Игбун, 38).

Предупреждения: нет – Безденежных, 21; Карп, 29; Никитин, 53.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа Полоз Дмитрий
Комментарии (19)
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VVM1964
1493145076
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОСТОВУ - ОЧЕНЬ ХОЧУ ВИДЕТЬ ВАС ОПЯТЬ В ЕВРО КУБКАХ .
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Михас007
1493145251
Ростов вперед
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turist82
1493145582
Семака жаль..Не прёт пока ему
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4agaaa
1493145862
Ростов как обычно молодцы!!! Медведев красава!!! Ещё один подающий надежды вратарь!
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slavа0508
1493145905
Ростов феноменальная я уже не помню когда они пропускали,зашита просто железнобетонная,,,
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евгений сергеевичч
1493145935
очень жаль ростов игру уверенную показывали в начале сезона но много очков аутсайдерам отдают а так боролись бы за чемпионство сейчас
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DIDI 23
1493145951
С победой Ростов! РОСТОВ Чемпион!!!!
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mialkov
1493146408
Очень здорово, что Ростов опять уверенно идет в еврокубки! С победой ростовчане!!!
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ДяДь ПашА
1493147507
Да Семак ты так Уфу на дно спустишь)
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kiril1986
1493196829
Без Гончаренко Уфа поплыла)
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