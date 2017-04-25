РФПЛ. «Ростов» на своем поле оказался сильнее «Уфы»

В матче 25-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Уфу» благодаря голу Дмитрия Полоза, который он забил в середине первой половины встречи.

«Ростов» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» – девятая.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Полоз, 23.

Ростов: Медведев, Мевля (Могилевец, 27), Симич, Навас, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун (Девич, 66), Полоз (Препелицэ, 76).

Уфа: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Карп, Йокич, Засеев (Сысуев, 85), Стоцкий, Безденежных (Обляков, 70), Пауревич, Фатай (Игбун, 38).

Предупреждения: нет – Безденежных, 21; Карп, 29; Никитин, 53.

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Турнирная таблица РФПЛ