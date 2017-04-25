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    РФПЛ. «Ростов» на своем поле оказался сильнее «Уфы»

    В матче 25-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Уфу» благодаря голу Дмитрия Полоза, который он забил в середине первой половины встречи.

    «Ростов» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» – девятая.

    Россия. Премьер-лига. 25-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Полоз, 23.

    Ростов: Медведев, Мевля (Могилевец, 27), Симич, Навас, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун (Девич, 66), Полоз (Препелицэ, 76).

    Уфа: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Карп, Йокич, Засеев (Сысуев, 85), Стоцкий, Безденежных (Обляков, 70), Пауревич, Фатай (Игбун, 38).

    Предупреждения: нет – Безденежных, 21; Карп, 29; Никитин, 53.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 21:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 26 апреля 2017, 11:53

      Без Гончаренко Уфа поплыла)

      1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 25 апреля 2017, 22:21

      Гончаренковский завод у Уфы закончился !

      1
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 25 апреля 2017, 22:11

      Да Семак ты так Уфу на дно спустишь)

      0
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      Рейтинг: +10

      xoz32 25 апреля 2017, 22:08

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 25 апреля 2017, 21:53

      Очень здорово, что Ростов опять уверенно идет в еврокубки! С победой ростовчане!!!

      7
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > ROSTOV SUPER 25 апреля 2017, 22:06

      Да ладно, везет сильнейшим )))
      Ростову - удачи и побед! Кто же еще Россию будет вытаскивать в еврокубках в следующем сезоне!

      1
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ > ROSTOV SUPER 25 апреля 2017, 22:08

      Везет сильнейшим , но надо было забивать больше , для убедительности и спокойствия ( хотя и так нервяка не было , осторожность - да )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > ROSTOV SUPER 25 апреля 2017, 22:16

      Кстати, на счет адекватности, это вы, РОСТОВЧАНЕ, задаете моду на АДЕКВАТНОСТЬ в отличие от практически всех остальных болельщиков! Всегда все комменты по делу, нет идиотского троллинга и т.д. Вот в том числе и за это ВАС уважают!

      3
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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 > mialkov 25 апреля 2017, 22:21

      Спасибо! Удачи Вам.

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 апреля 2017, 21:45

      С победой Ростов!
      РОСТОВ Чемпион!!!!

      4
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 25 апреля 2017, 21:45

      очень жаль ростов игру уверенную показывали в начале сезона но много очков аутсайдерам отдают а так боролись бы за чемпионство сейчас

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 25 апреля 2017, 21:45

      Ростов феноменальная я уже не помню когда они пропускали,зашита просто железнобетонная,,,

      4
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 апреля 2017, 21:44

      Ростов как обычно молодцы!!! Медведев красава!!! Ещё один подающий надежды вратарь!

      6
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > 4agaaa 25 апреля 2017, 21:57

      Ему один матч остался,чтобы на первое место выйти по сухим сериям в ЧР

      2
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > 4agaaa 25 апреля 2017, 22:56

      вратарь супер!!! побил почти все рекорды, жаль что продадут летом, но вернётся Джанаев, что тоже неплохо...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 апреля 2017, 21:44

      Молодцы!!!!

      2
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