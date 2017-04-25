Димитров: «Попов попросил меня сильно не напрягаться в матче против «Спартака»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров рассказал, что хавбек «Спартака» Ивелин Попов обратился к нему с просьбой сильно не напрягаться в предстоящем матче 25-го тура РФПЛ. При этом болгарин отметил, что «шмели» приложат все силы для завоевания очков в сегодняшней встрече.

«Да, «Спартак» сейчас идет на первом месте, но своей игрой против «Зенита», да и многими предыдущими матчами мы доказали, что можем достойно противостоять любому сопернику. Мы очень хотим и сделаем все, чтобы взять очки в предстоящей игре.

С соотечественником Ивелином Поповым мы очень хорошие друзья и общались с ним за день до игры. Он попросил, чтобы я сильно не напрягался в матче против «Спартака». Это, конечно, шутка. Не знаю, выйдет ли Ивелин на поле, но мы обязательно встретимся перед игрой и, возможно, даже заключим пари между собой на игру», – сказал Димитров.

Поединок «Спартак» – «Урал» состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.