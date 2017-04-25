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    Димитров: «Попов попросил меня сильно не напрягаться в матче против «Спартака»

    Полузащитник «Урала» Николай Димитров рассказал, что хавбек «Спартака» Ивелин Попов обратился к нему с просьбой сильно не напрягаться в предстоящем матче 25-го тура РФПЛ. При этом болгарин отметил, что «шмели» приложат все силы для завоевания очков в сегодняшней встрече.

    «Да, «Спартак» сейчас идет на первом месте, но своей игрой против «Зенита», да и многими предыдущими матчами мы доказали, что можем достойно противостоять любому сопернику. Мы очень хотим и сделаем все, чтобы взять очки в предстоящей игре.

    С соотечественником Ивелином Поповым мы очень хорошие друзья и общались с ним за день до игры. Он попросил, чтобы я сильно не напрягался в матче против «Спартака». Это, конечно, шутка. Не знаю, выйдет ли Ивелин на поле, но мы обязательно встретимся перед игрой и, возможно, даже заключим пари между собой на игру», – сказал Димитров.

    Поединок «Спартак» – «Урал» состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Известия

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    25.04.2017 17:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 апреля 2017, 19:30

      А пари - это не расценивается как СТАВКА . А.?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 апреля 2017, 18:32

      Напрягайтесь ребята, у Оренбурга вдруг троих не удалят и Зенит не возьмёт 3 очка и они(Оренбург) вас поджимать начнут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 апреля 2017, 17:55

      А почему бы и не напрячься !! - очков мало , календарь тяжёлый , сопернику уже почти ничего не надо .

      -2
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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 > serhz 25 апреля 2017, 18:06

      ....кроме золотых медалей)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 25 апреля 2017, 17:52

      Зачем такую бредятину в новостях размещать?

      3
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