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  • Левитин считает, что Еськова нужно отстранить от судейства до конца сезона

Левитин считает, что Еськова нужно отстранить от судейства до конца сезона

25 апреля 2017, 07:40
10

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин высказал мнение о работе арбитра Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Напомним, что Еськов после игры подвергся критике за то, что показал три красные карточки футболистам екатеринбургской команды.

– Главная его ошибка заключалась в том, что он слишком формально подходил к трактовке правил игры. В его действиях не было мысли, желания разобраться в эпизоде. Еськову следовало сделать все возможное, чтобы не удалять с поля игроков, ведь красная — это крайняя мера. Вместо того чтобы утихомирить игроков, он своими неумелыми действиями лишь подогрел их недовольство.

Судья разобрался в эпизодах с креном в пользу «Зенита». Когда рефери выходит на поле, он должен думать только о футболе, а не о играющих командах — неважно, «Зенит» ты судишь, «Урал» или «Спартак». Но у нас арбитры начинают перебирать в уме: сильные клубы обижать нельзя, потому что сразу поднимется вой в прессе, и так далее. Поэтому страдают коллективы из нижней половины турнирной таблицы, такие как «Урал».

— Была ли предвзятость в действиях Еськова?

— Сложно это доказать. Человек может залезть в мой карман, а потом сказать, что сделал это случайно. А так честными должны быть все люди, но, к сожалению, такого не бывает. Кто же вам теперь признается, что была предвзятость?

Во-первых, Еськов «поплыл». Во-вторых, повторюсь, был сделан крен в пользу «Зенита». В-третьих, он формально отнесся к правилам. Может, у Еськова где-то проскальзывала мысль, что играет команда Луческу, который постоянно жалуется на судей, а потому нужно избежать ошибок не в пользу «Зенита». Но ладно бы он дал пару лишних аутов, так нет — Еськов просто обезглавил «Урал». Когда у нас удаляли троих игроков в одном матче? Я такого не припоминаю.

— Как, по-вашему, следует наказать Еськова?

— Его нужно отстранить до конца сезона. Он не должен работать нигде. А потом уж пусть новое руководство судейского корпуса, если такое появится, принимает решение по судье. Думаю, этого хотят все принципиальные болельщики, – приводит слова Левитина RT.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Еськов Алексей
Комментарии (10)
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Dominator777
1493104384
Все по делу сказал, правильно и без необоснованной защиты судейского "мундира".
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monser08
1493107655
А мне всё кажется что в матче «Локомотив» – «Амкар» судья больше накосячил. А здесь конечно перегиб, но всё по существу.
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plehanov6
1493107989
Обращаю внимание, что это уже не первый квалифицированный арбитр, утверждает об грубейших ошибках Еськова. О чем еще может быть речь? Но уверяю вас, что Еськову все( или почти все) сойдет с рук и он отделается минимумом!!!
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vgarakh
1493108019
Еськова нужно лишить права судейства до конца жизни.
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Garrincha58
1493115891
Как посмел разинуть рот судья всесоюзной категории Левитин на судью ФИФА
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Каратель помойников
1493116628
да еськову уже пох давно,ему столько по ходу занесли что можно год не работать.надо другое наказание придумывать
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виктоша
1493118241
Прав Левитин. Еськов - безумец и формалист ( в этом матче).
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stachel
1493133339
А кто такой этот Левитин? Когда он последний раз выходил на поле? Когда он был последний раз на методическом семинаре УЕФА? Он вообще в курсе современной трактовки правил?
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Мудрый Каа
1493134993
Че мучить то?Пристрелите сразу!
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