Левитин считает, что Еськова нужно отстранить от судейства до конца сезона

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин высказал мнение о работе арбитра Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Напомним, что Еськов после игры подвергся критике за то, что показал три красные карточки футболистам екатеринбургской команды.

– Главная его ошибка заключалась в том, что он слишком формально подходил к трактовке правил игры. В его действиях не было мысли, желания разобраться в эпизоде. Еськову следовало сделать все возможное, чтобы не удалять с поля игроков, ведь красная — это крайняя мера. Вместо того чтобы утихомирить игроков, он своими неумелыми действиями лишь подогрел их недовольство.

Судья разобрался в эпизодах с креном в пользу «Зенита». Когда рефери выходит на поле, он должен думать только о футболе, а не о играющих командах — неважно, «Зенит» ты судишь, «Урал» или «Спартак». Но у нас арбитры начинают перебирать в уме: сильные клубы обижать нельзя, потому что сразу поднимется вой в прессе, и так далее. Поэтому страдают коллективы из нижней половины турнирной таблицы, такие как «Урал».

— Была ли предвзятость в действиях Еськова?

— Сложно это доказать. Человек может залезть в мой карман, а потом сказать, что сделал это случайно. А так честными должны быть все люди, но, к сожалению, такого не бывает. Кто же вам теперь признается, что была предвзятость?

Во-первых, Еськов «поплыл». Во-вторых, повторюсь, был сделан крен в пользу «Зенита». В-третьих, он формально отнесся к правилам. Может, у Еськова где-то проскальзывала мысль, что играет команда Луческу, который постоянно жалуется на судей, а потому нужно избежать ошибок не в пользу «Зенита». Но ладно бы он дал пару лишних аутов, так нет — Еськов просто обезглавил «Урал». Когда у нас удаляли троих игроков в одном матче? Я такого не припоминаю.

— Как, по-вашему, следует наказать Еськова?

— Его нужно отстранить до конца сезона. Он не должен работать нигде. А потом уж пусть новое руководство судейского корпуса, если такое появится, принимает решение по судье. Думаю, этого хотят все принципиальные болельщики, – приводит слова Левитина RT.