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    Левитин считает, что Еськова нужно отстранить от судейства до конца сезона

    Судья всесоюзной категории Владимир Левитин высказал мнение о работе арбитра Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Напомним, что Еськов после игры подвергся критике за то, что показал три красные карточки футболистам екатеринбургской команды.

    – Главная его ошибка заключалась в том, что он слишком формально подходил к трактовке правил игры. В его действиях не было мысли, желания разобраться в эпизоде. Еськову следовало сделать все возможное, чтобы не удалять с поля игроков, ведь красная — это крайняя мера. Вместо того чтобы утихомирить игроков, он своими неумелыми действиями лишь подогрел их недовольство.

    Судья разобрался в эпизодах с креном в пользу «Зенита». Когда рефери выходит на поле, он должен думать только о футболе, а не о играющих командах — неважно, «Зенит» ты судишь, «Урал» или «Спартак». Но у нас арбитры начинают перебирать в уме: сильные клубы обижать нельзя, потому что сразу поднимется вой в прессе, и так далее. Поэтому страдают коллективы из нижней половины турнирной таблицы, такие как «Урал».

    — Была ли предвзятость в действиях Еськова?

    — Сложно это доказать. Человек может залезть в мой карман, а потом сказать, что сделал это случайно. А так честными должны быть все люди, но, к сожалению, такого не бывает. Кто же вам теперь признается, что была предвзятость?

    Во-первых, Еськов «поплыл». Во-вторых, повторюсь, был сделан крен в пользу «Зенита». В-третьих, он формально отнесся к правилам. Может, у Еськова где-то проскальзывала мысль, что играет команда Луческу, который постоянно жалуется на судей, а потому нужно избежать ошибок не в пользу «Зенита». Но ладно бы он дал пару лишних аутов, так нет — Еськов просто обезглавил «Урал». Когда у нас удаляли троих игроков в одном матче? Я такого не припоминаю.

    — Как, по-вашему, следует наказать Еськова?

    — Его нужно отстранить до конца сезона. Он не должен работать нигде. А потом уж пусть новое руководство судейского корпуса, если такое появится, принимает решение по судье. Думаю, этого хотят все принципиальные болельщики, – приводит слова Левитина RT.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 07:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:43

      Че мучить то?Пристрелите сразу!

      1
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      Рейтинг: +93

      stachel 25 апреля 2017, 18:15

      А кто такой этот Левитин? Когда он последний раз выходил на поле? Когда он был последний раз на методическом семинаре УЕФА? Он вообще в курсе современной трактовки правил?

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 25 апреля 2017, 14:04

      Прав Левитин. Еськов - безумец и формалист ( в этом матче).

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 25 апреля 2017, 13:37

      да еськову уже пох давно,ему столько по ходу занесли что можно год не работать.надо другое наказание придумывать

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2017, 13:24

      Как посмел разинуть рот судья всесоюзной категории Левитин на судью ФИФА

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 апреля 2017, 11:13

      Еськова нужно лишить права судейства до конца жизни.

      1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 25 апреля 2017, 11:13

      Обращаю внимание, что это уже не первый квалифицированный арбитр, утверждает об грубейших ошибках Еськова. О чем еще может быть речь? Но уверяю вас, что Еськову все( или почти все) сойдет с рук и он отделается минимумом!!!

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      Рейтинг: +709

      monser08 25 апреля 2017, 11:07

      А мне всё кажется что в матче «Локомотив» – «Амкар» судья больше накосячил. А здесь конечно перегиб, но всё по существу.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > monser08 25 апреля 2017, 11:56

      С ума сошел? Вам самим не стремно за такую победу?

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 апреля 2017, 10:13

      Все по делу сказал, правильно и без необоснованной защиты судейского "мундира".

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