Туре предлагает сыграть против «Манчестер Юнайтед» без арбитров

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре предложил провести игру против «Манчестер Юнайтед» без судей. Футболист остался недоволен работой арбитров в полуфинальном матче Кубка Англии, где его клуб уступил «Арсеналу» (1:2).

«Мне грустно из-за ошибок арбитра, хотя «Арсенал» выглядел хорошо. Может, в матче с «Манчестер Юнайтед» судья отработает хорошо. Но я бы предпочел вообще сыграть без арбитров», – сказал Туре.

Встреча «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 27 апреля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.