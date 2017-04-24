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    Туре предлагает сыграть против «Манчестер Юнайтед» без арбитров

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре предложил провести игру против «Манчестер Юнайтед» без судей. Футболист остался недоволен работой арбитров в полуфинальном матче Кубка Англии, где его клуб уступил «Арсеналу» (1:2).

    «Мне грустно из-за ошибок арбитра, хотя «Арсенал» выглядел хорошо. Может, в матче с «Манчестер Юнайтед» судья отработает хорошо. Но я бы предпочел вообще сыграть без арбитров», – сказал Туре.

    Встреча «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 27 апреля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    24.04.2017 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 24 апреля 2017, 19:05

      Был бы Ибра здоров думаю Туре бы на такое не подписался -))))

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