Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Миланова подтвердил желание продлить контракт с ЦСКА

    Футбольный агент Мирча Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, подтвердил желание игрока продолжать выступать в составе столичного клуба. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры, но пока не могут договориться.

    «Георгий очень хочет продолжить выступать за армейский клуб. Если у главного тренера и руководства клуба будет такое же желание, то мы с удовольствием продлим контракт.

    Время еще есть – до истечения срока действия нынешнего соглашения чуть больше года, и мы ждем предложения от ЦСКА», – сказал Димитров.

    25-летний болгарин лишь на днях вернулся в общую группу после восстановления от травмы колена. Миланов играет в ЦСКА с июля 2013 года.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2017 07:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 апреля 2017, 10:02

      Апеттиты контрактные, похоже, пока не умерены... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 24 апреля 2017, 08:21

      Представители клуба уже несколько раз встречалось с агентом футболиста, но пока дальше этого дело не сдвинулось, стороны не могут найти общие точки соприкосновения. Стоит отметить, что Миланов играет в ЦСКА с июля 2013 года.

      Сами себе новости бомбардир придумывает ))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11