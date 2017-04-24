Агент Миланова подтвердил желание продлить контракт с ЦСКА

Футбольный агент Мирча Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, подтвердил желание игрока продолжать выступать в составе столичного клуба. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры, но пока не могут договориться.

«Георгий очень хочет продолжить выступать за армейский клуб. Если у главного тренера и руководства клуба будет такое же желание, то мы с удовольствием продлим контракт.

Время еще есть – до истечения срока действия нынешнего соглашения чуть больше года, и мы ждем предложения от ЦСКА», – сказал Димитров.

25-летний болгарин лишь на днях вернулся в общую группу после восстановления от травмы колена. Миланов играет в ЦСКА с июля 2013 года.