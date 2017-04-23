Дрогба хочет вернуться в «Челси» на финал Кубка Англии, чтобы забить «Арсеналу»

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. 27-го мая команда Арсена Венгера в решающем матче сыграет против «Челси», который в субботу прошел «Тоттенхэм» (4:2).

«Уважаемое руководство «Финикс Райзинг», с 26-го по 27-е мая я буду в аренде в «Челси», чтобы забить «Арсеналу» 17-й гол в 17-ти матчах», – написал в Twitter экс-нападающий «синих» Дидье Дрогба.

Форвард выступал за лондонский клуб с 2004-го по 2012-й и с 2014-го по 2015-й годы.

Сегодня клуб третьего дивизиона США объявил о подписании контракта с 39-летним иваурийцем.