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    Дрогба хочет вернуться в «Челси» на финал Кубка Англии, чтобы забить «Арсеналу»

    «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. 27-го мая команда Арсена Венгера в решающем матче сыграет против «Челси», который в субботу прошел «Тоттенхэм» (4:2).

    «Уважаемое руководство «Финикс Райзинг», с 26-го по 27-е мая я буду в аренде в «Челси», чтобы забить «Арсеналу» 17-й гол в 17-ти матчах», – написал в Twitter экс-нападающий «синих» Дидье Дрогба.

    Форвард выступал за лондонский клуб с 2004-го по 2012-й и с 2014-го по 2015-й годы.

    Сегодня клуб третьего дивизиона США объявил о подписании контракта с 39-летним иваурийцем.

    Источник: Twitter

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    23.04.2017 21:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 24 апреля 2017, 17:08

      нигер играй в фениксе и попёрдывай

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 24 апреля 2017, 12:37

      ого!!!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 апреля 2017, 04:11

      Юмор что ли? Как это подписать игрока на последний матч сезона?

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 24 апреля 2017, 01:26

      если это случится,то будет дополнительный повод посмотреть игру!)

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