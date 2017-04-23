Голышев, Драгун и Григорьев выйдут с первых минут в матче «Томи» и «Оренбурга»

Тренерские штабы «Томи» и «Оренбурга» огласили стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ. Игра начнется в 12:00 по московскому времени. «Томь» на данный момент замыкает турнирную таблицу, «Оренбург» идет на 14-м месте.

«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Чуперка, Макурин, Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин.

Запасные: Солосин, Букачев, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Баляйкин, Большунов.

«Оренбург»: Руденко, Малых, Ойеволе, Бордачев, Сиваков, Нехайчик, Георгиев, Драгун, Григорьев, Саная, Дюриш.

Запасные: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Жунич, Бреев, Шогенов, Ефремов, Попович, Лобжанидзе.

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