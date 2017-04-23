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  • Рейнгольд: «Кутепов сыграл просто безобразно. Может, парень зазвездился»

Рейнгольд: «Кутепов сыграл просто безобразно. Может, парень зазвездился»

23 апреля 2017, 09:56
14

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд отметил низкий уровень игры защитника «Спартака» Ильи Кутепова в матче с «Ростовом» (0:3) в 24-м туре РФПЛ. Ветеран не исключил, что футболист зазвездился.

«Безобразно сыграл Илья Кутепов, просто безобразно! Либо парень зазвездился, либо еще что-то, пусть разбирается тренерский штаб. Вся остальная команда смотрелась неубедительно, ей не хватало свежести. Игроки начали нервничать и переживать, что привело Дениса Глушакова к красной карточке, но я его понимаю. Когда игра не идет – эмоции идут через край, футбола становится мало», – заявил Рейнгольд.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Рейнгольд Валерий
Комментарии (14)
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RedWhiteFans2
1492930950
Сыграл как вся команда, зазвездившихся. Слабоват он ещё и для Спартака и для сборной, но других нет, поэтому все равно надо плакать и наигрывать, объясняя ошибки.
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Cipolino
1492931037
Хреновый иксперд.
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Диктор
1492931761
Оставьте пацана в покое-а то судьбу Филимонова повторит.Сколько можно уже давить.
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батог
1492932957
Жалко Карреру, такой подарок на день рождения.
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Axe111
1492933208
да он вообще не умеет играть! !!!!!! ЧТО ТАКОЕ КУТЕПОВ! !!!!!!!!!
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aurora5858
1492933767
Комбаров и Ребров -не лучше
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SEREGA 64
1492935167
ПОЧЕМУ ОН СЕЛИХОВА НЕ СТАВИТ КОГДА ОН В АМКАРИ СТОЯЛ ОН ВСЕХ МЕНЬШЕ ПРОПУСКАЛ
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nik55
1492936275
почти все игроки играли расслабленно как будто на тренировке
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filosof sparty
1492940994
А про Таски не забыли сказать!? Он в этом матче сыграл УЖАСНО!!! Его просто возили!!
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firs04
1492973238
В сборной ему не место, очень сырой еще
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