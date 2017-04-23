Рейнгольд: «Кутепов сыграл просто безобразно. Может, парень зазвездился»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд отметил низкий уровень игры защитника «Спартака» Ильи Кутепова в матче с «Ростовом» (0:3) в 24-м туре РФПЛ. Ветеран не исключил, что футболист зазвездился.

«Безобразно сыграл Илья Кутепов, просто безобразно! Либо парень зазвездился, либо еще что-то, пусть разбирается тренерский штаб. Вся остальная команда смотрелась неубедительно, ей не хватало свежести. Игроки начали нервничать и переживать, что привело Дениса Глушакова к красной карточке, но я его понимаю. Когда игра не идет – эмоции идут через край, футбола становится мало», – заявил Рейнгольд.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.