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    Рейнгольд: «Кутепов сыграл просто безобразно. Может, парень зазвездился»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд отметил низкий уровень игры защитника «Спартака» Ильи Кутепова в матче с «Ростовом» (0:3) в 24-м туре РФПЛ. Ветеран не исключил, что футболист зазвездился.

    «Безобразно сыграл Илья Кутепов, просто безобразно! Либо парень зазвездился, либо еще что-то, пусть разбирается тренерский штаб. Вся остальная команда смотрелась неубедительно, ей не хватало свежести. Игроки начали нервничать и переживать, что привело Дениса Глушакова к красной карточке, но я его понимаю. Когда игра не идет – эмоции идут через край, футбола становится мало», – заявил Рейнгольд.

    «Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.04.2017 09:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +496

      firs04 23 апреля 2017, 21:47

      В сборной ему не место, очень сырой еще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 апреля 2017, 12:49

      А про Таски не забыли сказать!? Он в этом матче сыграл УЖАСНО!!! Его просто возили!!

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 апреля 2017, 12:39

      Да ладно, все хорошо. Ну, ошибся немного. Дай бог не в последний.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 23 апреля 2017, 11:31

      почти все игроки играли расслабленно как будто на тренировке

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 23 апреля 2017, 11:12

      ПОЧЕМУ ОН СЕЛИХОВА НЕ СТАВИТ КОГДА ОН В АМКАРИ СТОЯЛ ОН ВСЕХ МЕНЬШЕ ПРОПУСКАЛ

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 апреля 2017, 10:49

      Комбаров и Ребров -не лучше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 23 апреля 2017, 10:40

      да он вообще не умеет играть! !!!!!! ЧТО ТАКОЕ КУТЕПОВ! !!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 апреля 2017, 10:35

      Жалко Карреру, такой подарок на день рождения.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 10:16

      Оставьте пацана в покое-а то судьбу Филимонова повторит.Сколько можно уже давить.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог > Диктор 23 апреля 2017, 10:20

      На него не давить надо, а в Спартак-2 доводить до "ума"!

      2
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 23 апреля 2017, 10:03

      Хреновый иксперд.

      2
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