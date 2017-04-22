Глушаков: «Спартак» сыграл плохо, отвратительно и просто безобразно в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков остался недоволен качеством игры, которую московский клуб показал в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). Отметим, что в данной встрече хавбеку была показана красная карточка.

«Мы плохо, отвратительно, просто безобразно сыграли. Не выполнили то, что планировали, из-за этого и получили голы. Давила ли на нас победа над «Зенитом»? Не то чтобы давила, но после таких матчей всегда хорошее настроение, поэтому собраться довольно трудно. Что ж, это футбол. Будем сильнее. Мы уже проигрывали в Самаре, а потом побеждали и доказывали. Надо делать выводы и идти вперед», – сказал Глушаков.

На данный момент «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

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