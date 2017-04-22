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    Глушаков: «Спартак» сыграл плохо, отвратительно и просто безобразно в матче с «Ростовом»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков остался недоволен качеством игры, которую московский клуб показал в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). Отметим, что в данной встрече хавбеку была показана красная карточка.

    «Мы плохо, отвратительно, просто безобразно сыграли. Не выполнили то, что планировали, из-за этого и получили голы. Давила ли на нас победа над «Зенитом»? Не то чтобы давила, но после таких матчей всегда хорошее настроение, поэтому собраться довольно трудно. Что ж, это футбол. Будем сильнее. Мы уже проигрывали в Самаре, а потом побеждали и доказывали. Надо делать выводы и идти вперед», – сказал Глушаков.

    На данный момент «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2017 20:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 апреля 2017, 23:09

      По ходу до сих пор победу над Зенитом празднуют! Так дело не пойдет, надо играть!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 апреля 2017, 22:29

      приехали отдыхать на Дон... играть надо было все время, как первые 10 минут, может и не все так печально закончилось)

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 апреля 2017, 22:14

      Надеюсь, что сегодняшний холодный душ вернёт вас с небес на землю. А играли сегодня действительно отвратительно...

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 22 апреля 2017, 22:03

      Столько обрезов и неточных передач я у спартака в этом сезоне еще не видел.

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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 22 апреля 2017, 22:01

      в рфпл за последнии 10-ти летия ни кто честно не становился чемпионом.Все играют на б.конторы.нравится это кому или нет , но это факт.в наше время в чистоту футбола верят только "избранные".

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 апреля 2017, 21:31

      илюша хуеплетит, пусть лучше джикия гоняет

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 21:14

      Нельзя всегда выигрывать,ничего смертельного не случилось-просто надо собраться и играть дальше в своей манере.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 20:52

      Просто Спартаку не дали играть,очень грамотно сыграли в обороне,но контратака у них козырь,все знают,плюс рука Бердыева,и гол в раздевалку,но ничего ужасного не произошло,играйте и не расслабляйтесь,еще 6 туров

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 апреля 2017, 20:40

      Результат по-делу.

      2
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      Рейтинг: +191

      bafor 22 апреля 2017, 20:38

      Ничего. Это было первое и последнее поражение Спартака в этом заключительном отрезке сезона. Даже если по какому - то чудовищному стечению обстоятельств Спартак не станет чемпионом - всё равно весь сезон Спартак практически всегда играл на отлично. Удачи Спартаку и вперёд к победам.

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