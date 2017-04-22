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  • Глушаков: «Спартак» сыграл плохо, отвратительно и просто безобразно в матче с «Ростовом»

Глушаков: «Спартак» сыграл плохо, отвратительно и просто безобразно в матче с «Ростовом»

22 апреля 2017, 20:03
13

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков остался недоволен качеством игры, которую московский клуб показал в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). Отметим, что в данной встрече хавбеку была показана красная карточка.

«Мы плохо, отвратительно, просто безобразно сыграли. Не выполнили то, что планировали, из-за этого и получили голы. Давила ли на нас победа над «Зенитом»? Не то чтобы давила, но после таких матчей всегда хорошее настроение, поэтому собраться довольно трудно. Что ж, это футбол. Будем сильнее. Мы уже проигрывали в Самаре, а потом побеждали и доказывали. Надо делать выводы и идти вперед», – сказал Глушаков.

На данный момент «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глушаков Денис
Комментарии (13)
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nik55
1492881101
если будете так и дальше играть ----только 3 место
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сергей николаевич
1492882017
надо показывать свои эмоции на поле
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Dellleone
1492882707
Спартак с возвращением !
Ответить
bafor
1492882719
Ничего. Это было первое и последнее поражение Спартака в этом заключительном отрезке сезона. Даже если по какому - то чудовищному стечению обстоятельств Спартак не станет чемпионом - всё равно весь сезон Спартак практически всегда играл на отлично. Удачи Спартаку и вперёд к победам.
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+50/-50
1492882823
Результат по-делу.
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Mahone
1492883557
Просто Спартаку не дали играть,очень грамотно сыграли в обороне,но контратака у них козырь,все знают,плюс рука Бердыева,и гол в раздевалку,но ничего ужасного не произошло,играйте и не расслабляйтесь,еще 6 туров
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Диктор
1492884884
Нельзя всегда выигрывать,ничего смертельного не случилось-просто надо собраться и играть дальше в своей манере.
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мистер-твистер
1492887713
в рфпл за последнии 10-ти летия ни кто честно не становился чемпионом.Все играют на б.конторы.нравится это кому или нет , но это факт.в наше время в чистоту футбола верят только "избранные".
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Д Альбертини
1492889352
приехали отдыхать на Дон... играть надо было все время, как первые 10 минут, может и не все так печально закончилось)
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Опорник84
1492891741
По ходу до сих пор победу над Зенитом празднуют! Так дело не пойдет, надо играть!
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