Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин считает три удаления игроков «Урала» верными решениями

Кокорин считает три удаления игроков «Урала» верными решениями

22 апреля 2017, 17:25
12

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0). По словам футболиста, три удаления игроков соперника были верными.

Отметим, что сам форвард из-за травмы был заменен в конце первого тайма.

«Пока не знаю, что со здоровьем. Завтра будет ясно. Был удар мне в ногу, почувствовал боль сразу, хруст. Тяжело сказать.

Все отлично, спасибо болельщикам за грандиозную поддержку. Это даже несмотря на то, что не все сектора были заполнены. Приятно играть на новом стадионе. Хотя поле, конечно, не в лучшем состоянии.

Со временем должны доработать, и будет нормально. На таком поле ты тратишь больше сил на приеме мяча, большие куски вырываются. Под крышей играть здорово, снег не попадал, не было душно.

Досматривал матч по телефону. Совершенно верные удаления, нечего там драться после гола», – сказал Кокорин.

Добавим, что этот матч стал первым домашним для «Зенита» на новом стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Кокорин Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1492871232
Зря ты влез,герой.. Щас насрут на голову.. хотя с тебя всё равно стекает...
Ответить
polt
1492872174
Победа такой ценой достойна только пидорам.
Ответить
sidul1
1492875544
так бы всегда,да Саня?и нападающие могут не забивать
Ответить
Диктор
1492875836
А что от тебя кто то адекватного мнения ожидал что ли?
Ответить
gennadiy
1492876255
И лишения тебя прав, тоже.Какой блюститель закона и справедливости выискался.Нас всех ещё пускай поучит...
Ответить
XaXatyn
1492876863
Конечно верное решение , без этого верного решения в первом тайме ударов даже по воротам Урала не было , что игру выиграть это самое верное решение , надо играть а не на судью ставки делать
Ответить
бочаров
1492878253
Ищо в сборную хочешь ты сам на себя со стороны посмотри лузер.
Ответить
Амба Нагорск
1492879515
А Дзюбу?
Ответить
belarus-gomel
1492884447
перед третьим удалением Дзюба ПЕРВЫМ ударил игрока Урала!!!! Дзюбе - красная, игроку Урала - ничего!!!! первые два удаления вообще не по делу!!!! нарушения "на желтую" не было!!! даже вообще нарушения не было!!!! соответственно - обе красные в эпизоде карточки арбитр ПРИДУМАЛ сам!!!!! первый гол Зенит забивал с НАРУШЕНИЕМ правил!!! контакт игрока с вратарем ВО ВРАТАРСКОЙ ПЛОЩАДКЕ был ДО ГОЛА!!!! должен был быть свисток - и фиксация нарушения правил в атаке!!!
Ответить
Aлексей8$
1492886315
Зенит чмо и Кокорин тоже
Ответить
Главные новости
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
7
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
7
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
3
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
Все новости
Все новости
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
4
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+