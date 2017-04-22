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    Кокорин считает три удаления игроков «Урала» верными решениями

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0). По словам футболиста, три удаления игроков соперника были верными.

    Отметим, что сам форвард из-за травмы был заменен в конце первого тайма.

    «Пока не знаю, что со здоровьем. Завтра будет ясно. Был удар мне в ногу, почувствовал боль сразу, хруст. Тяжело сказать.

    Все отлично, спасибо болельщикам за грандиозную поддержку. Это даже несмотря на то, что не все сектора были заполнены. Приятно играть на новом стадионе. Хотя поле, конечно, не в лучшем состоянии.

    Со временем должны доработать, и будет нормально. На таком поле ты тратишь больше сил на приеме мяча, большие куски вырываются. Под крышей играть здорово, снег не попадал, не было душно.

    Досматривал матч по телефону. Совершенно верные удаления, нечего там драться после гола», – сказал Кокорин.

    Добавим, что этот матч стал первым домашним для «Зенита» на новом стадионе «Санкт-Петербург».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2017 17:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ 22 апреля 2017, 21:38

      Зенит чмо и Кокорин тоже

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 22 апреля 2017, 21:07

      перед третьим удалением Дзюба ПЕРВЫМ ударил игрока Урала!!!!

      Дзюбе - красная, игроку Урала - ничего!!!!


      первые два удаления вообще не по делу!!!! нарушения "на желтую" не было!!! даже вообще нарушения не было!!!!

      соответственно - обе красные в эпизоде карточки арбитр ПРИДУМАЛ сам!!!!!



      первый гол Зенит забивал с НАРУШЕНИЕМ правил!!! контакт игрока с вратарем ВО ВРАТАРСКОЙ ПЛОЩАДКЕ был ДО ГОЛА!!!! должен был быть свисток - и фиксация нарушения правил в атаке!!!

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 22 апреля 2017, 19:45

      А Дзюбу?

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 22 апреля 2017, 19:24

      Ищо в сборную хочешь ты сам на себя со стороны посмотри лузер.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 апреля 2017, 19:01

      Конечно верное решение , без этого верного решения в первом тайме ударов даже по воротам Урала не было , что игру выиграть это самое верное решение , надо играть а не на судью ставки делать

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      Рейтинг: +444

      gennadiy 22 апреля 2017, 18:50

      И лишения тебя прав, тоже.Какой блюститель закона и справедливости выискался.Нас всех ещё пускай поучит...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 18:43

      А что от тебя кто то адекватного мнения ожидал что ли?

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 апреля 2017, 18:39

      так бы всегда,да Саня?и нападающие могут не забивать

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 апреля 2017, 18:32

      специалист хренов, вы бы своей игрой добились бы победы, а не с помощью судьи

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      Рейтинг: +4934

      polt 22 апреля 2017, 17:42

      Победа такой ценой достойна только пидорам.

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