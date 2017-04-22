Кокорин считает три удаления игроков «Урала» верными решениями

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0). По словам футболиста, три удаления игроков соперника были верными.

Отметим, что сам форвард из-за травмы был заменен в конце первого тайма.

«Пока не знаю, что со здоровьем. Завтра будет ясно. Был удар мне в ногу, почувствовал боль сразу, хруст. Тяжело сказать.

Все отлично, спасибо болельщикам за грандиозную поддержку. Это даже несмотря на то, что не все сектора были заполнены. Приятно играть на новом стадионе. Хотя поле, конечно, не в лучшем состоянии.

Со временем должны доработать, и будет нормально. На таком поле ты тратишь больше сил на приеме мяча, большие куски вырываются. Под крышей играть здорово, снег не попадал, не было душно.

Досматривал матч по телефону. Совершенно верные удаления, нечего там драться после гола», – сказал Кокорин.

Добавим, что этот матч стал первым домашним для «Зенита» на новом стадионе «Санкт-Петербург».