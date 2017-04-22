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    В матче против «Малаги» Гарай получил мячом по голове, потерял сознание и был доставлен в больницу

    Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, ныне выступающий за «Валенсию», в матче 33-го тура Примеры против «Малаги» (0:2) получил серьезную травму.

    Как сообщает пресс-служба испанского клуба, в одном из эпизодов аргентинец получил мячом по голове и потерял сознание. После чего футболист покинул поле на носилках и был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

    В нынешнем сезоне Гарай провел за «Валенсию» в Примере 22 матча, в которых забил два гола и заработал пять желтых карточек.

    Источник: Twitter

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    22.04.2017 17:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +439

      сасас 22 апреля 2017, 17:28

      Здоровья Эсекьель- возращайся к нам - без тебя всё очень пеечально

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    • ...
      Рейтинг: +10

      kirillaleksandrovski 22 апреля 2017, 17:14

      Здоровья Эсекьель,поправляйся

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