В матче против «Малаги» Гарай получил мячом по голове, потерял сознание и был доставлен в больницу

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, ныне выступающий за «Валенсию», в матче 33-го тура Примеры против «Малаги» (0:2) получил серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, в одном из эпизодов аргентинец получил мячом по голове и потерял сознание. После чего футболист покинул поле на носилках и был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В нынешнем сезоне Гарай провел за «Валенсию» в Примере 22 матча, в которых забил два гола и заработал пять желтых карточек.