Хусаинов: «На месте Тарханова я бы увел «Урал» с поля в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал работу главного судьи матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» (2:0) Алексея Еськова. По его мнению, рефери своими действиями оказал непосредственное влияние на результат встречи.

Напомним, Еськов в течение второго тайма удалил с поля троих футболистов екатеринбуржцев – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Это беспредел! Еськов – Кашшаи номер два. Наверное, это заветная мечта господина Луческу! Подарок на новый стадион, все в полном пакете. Поздравляем коллегию футбольных судей с таким достойным судейством на новой арене – богатом и крутом стадионе мира! На фоне такого решения и эмоции Павлюченко выглядят абсолютно естественно.

Вспомните, сколько было шума после несправедливой карточки Халку, когда Игорь Турбин судил. Сам Розетти полез защищать! Здесь мы видим прямое влияние арбитра на счет матча, воздействие на игру, что категорически запрещено делать. Я бы на месте Александра Тарханова увел «Урал» с поля. Однако он оказался более сдержанным, видимо, готов был внутренне, что такое случится», – сказал Хусаинов.