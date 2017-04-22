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    Хусаинов: «На месте Тарханова я бы увел «Урал» с поля в матче с «Зенитом»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал работу главного судьи матча 24-го тура РФПЛ «Зенит»«Урал» (2:0) Алексея Еськова. По его мнению, рефери своими действиями оказал непосредственное влияние на результат встречи.

    Напомним, Еськов в течение второго тайма удалил с поля троих футболистов екатеринбуржцев – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

    «Это беспредел! Еськов – Кашшаи номер два. Наверное, это заветная мечта господина Луческу! Подарок на новый стадион, все в полном пакете. Поздравляем коллегию футбольных судей с таким достойным судейством на новой арене – богатом и крутом стадионе мира! На фоне такого решения и эмоции Павлюченко выглядят абсолютно естественно.

    Вспомните, сколько было шума после несправедливой карточки Халку, когда Игорь Турбин судил. Сам Розетти полез защищать! Здесь мы видим прямое влияние арбитра на счет матча, воздействие на игру, что категорически запрещено делать. Я бы на месте Александра Тарханова увел «Урал» с поля. Однако он оказался более сдержанным, видимо, готов был внутренне, что такое случится», – сказал Хусаинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2017 16:36
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 апреля 2017, 22:32

      Судья из Москвы !!! Зениту поднаср...л ! - свиным помог !!! Он назначен на ЦСКА - ЛОКО !!! В чьих это всё интересах ??? Ответ : в интересах того - кого за свиные уши тянут в чемпионы !!! Головой надо своей думать !!!

      -1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > Zenmaster 22 апреля 2017, 22:34

      Баран ты

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Jack24 22 апреля 2017, 22:41

      Похрюкай - легче станет !!!

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 22 апреля 2017, 20:38

      Если бы Зенит выиграл бы у Урала в равных составах то это был бы не просто плюс команде а большой плюс и можно было бы поздравить команду за её волевые качества за волю к победе но если таким образом Зенит будет выигрывать то от этого футбол российский только проиграет.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 22 апреля 2017, 19:44

      Вы предупреждаете о том что-бы комментарии были без грубости и хамства в высказываниях а если таковые и есть желательно их не опубликовывать чтоб не превращалось всё в помойку.Горячие головы болельщиков Зенита очень болезненно реагируют если их команду обижают но прежде чем высказываться просто внимательно просмотрите спорные эпизоды а потом высказывать надо своё мнение.А если вы зарегистрировались здесь просто для ругани то вы выбрали не то место.Что касается эпизода с первой красной карточкой то там и желтой не было не говоря уже о красной игрок Урала сыграл сначала в мяч и лишь после этого игрок Зенита споткнулся об ногу защитника.Так-что высказывания Сергея Хусаинова об этом эпизоде были верны а дальше случилось то что должно было случится нервы у игроков Урала не выдержали.И матч был испорчен как футбольное зрелище каково и должно было быть.

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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 > Сержтир 22 апреля 2017, 19:53

      Если камень в мой огород, то можно посмотреть по профилю, я крайне редко что то комментирую, сейчас наболело. Что же касается эпизода то имел место быть прыжок открытой ногой в ноги. В данном конкретном случае не важно, попал игрок в мяч или нет. Он совершал действия, могущие повлечь тяжелую травму сопернику, что трактуется как грубое нарушение и карается карточкой.

      0
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 22 апреля 2017, 19:05

      Как всегда, зайдя сюда поднимаю себе настроение от нытья дебилов. Как можно не дать карточки когда один прыгает в ноги не думая о здоровье коллеги, второй нападает на судью, в лучших традициях мексиканского футбола, третий затевает драку имея желтую карточку. Самое интересное что хнычут не только московские дебилы но и псевдоэксперты. Судья реально 5 балов, не испугался московских глоров. А дебилы - идите водички попейте.

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      Рейтинг: +99

      Мескини > Zenit_72 1 мая 2017, 15:11

      дебил и чмо и стукачек тут только ты падарас)

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 22 апреля 2017, 18:16

      зенит позор

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 22 апреля 2017, 17:01

      То что я сегодня видел, это просто омерзительно. Праздник коррупции и антифутбола. Позор зенит и весь питер. Поле и стадион помойка.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Jack24 22 апреля 2017, 17:38

      заткнись чмошник помойник масковский

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Jack24 22 апреля 2017, 17:40

      тварюга причем здесь Питер и новый стадион твою открытую помойку никто не хаял

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Jack24 22 апреля 2017, 17:43

      отсосите у донских казаков уже три!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Garrincha58 22 апреля 2017, 17:52

      Это ты чмошник, Зенит просто за руку вывели в этой игре! Урал молодцы, бились до конца! А Зенит превратился в помойку

      2
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      ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 > Garrincha58 22 апреля 2017, 18:36

      Ты говно. Как и твой питер. Ты сам это только что продемонстрировал. Опущенец. В интернете все герои, а в реале,больше чем уверен,при встрече в партии наложешь.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Garrincha58 22 апреля 2017, 19:30

      поляна и вправду отстойная была... на старом стадионе травка получше

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      Рейтинг: +862

      Jack24 > vvv246 22 апреля 2017, 22:33

      Съебал бомжара

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Jack24 22 апреля 2017, 22:38

      масква - помойка ! поросям - хрюкать 3-0!!!

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Jack24 24 апреля 2017, 22:41

      Пару поросей. Но не понравитлись, жирные жопы очень.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 апреля 2017, 16:56

      Пасть бы закрыл...
      24.06.1998. «Зенит» - «Балтика» (Калининград) - 2:2. Судья Хусаинов (Москва).
      После первого тайма «Зенит» выигрывал со счетом 2:0, второй продолжался до тех пор, пока гости не сравняли счет. «Мяч в наши ворота влетел не на 90-й, а на... 98-й минуте. Ничего себе «добавка" времени!» - возмущался Анатолий Бышовец. Публика закидала судью всем, что попадалось под руку.

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 16:38

      Да уж лучше техническое 3-0,чем этот позор.

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 16:42

      ну, для Урала это не было позором. Вообще ни разу. А если бы в той атаке еще и забили бы... эх...

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      Рейтинг: +42

      Khaber > DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 16:43

      Так это "Зениту" позор. И великолепному главному судье.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > Khaber 22 апреля 2017, 17:41

      Я это и имел ввиду.

      -1
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