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  • Хусаинов: «На месте Тарханова я бы увел «Урал» с поля в матче с «Зенитом»

Хусаинов: «На месте Тарханова я бы увел «Урал» с поля в матче с «Зенитом»

22 апреля 2017, 16:36
24

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал работу главного судьи матча 24-го тура РФПЛ «Зенит»«Урал» (2:0) Алексея Еськова. По его мнению, рефери своими действиями оказал непосредственное влияние на результат встречи.

Напомним, Еськов в течение второго тайма удалил с поля троих футболистов екатеринбуржцев – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Это беспредел! Еськов – Кашшаи номер два. Наверное, это заветная мечта господина Луческу! Подарок на новый стадион, все в полном пакете. Поздравляем коллегию футбольных судей с таким достойным судейством на новой арене – богатом и крутом стадионе мира! На фоне такого решения и эмоции Павлюченко выглядят абсолютно естественно.

Вспомните, сколько было шума после несправедливой карточки Халку, когда Игорь Турбин судил. Сам Розетти полез защищать! Здесь мы видим прямое влияние арбитра на счет матча, воздействие на игру, что категорически запрещено делать. Я бы на месте Александра Тарханова увел «Урал» с поля. Однако он оказался более сдержанным, видимо, готов был внутренне, что такое случится», – сказал Хусаинов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Тарханов Александр Еськов Алексей
Комментарии (24)
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DZHEK_VOROBEY1987
1492868284
Да уж лучше техническое 3-0,чем этот позор.
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shinnik
1492869368
Пасть бы закрыл... 24.06.1998. «Зенит» - «Балтика» (Калининград) - 2:2. Судья Хусаинов (Москва). После первого тайма «Зенит» выигрывал со счетом 2:0, второй продолжался до тех пор, пока гости не сравняли счет. «Мяч в наши ворота влетел не на 90-й, а на... 98-й минуте. Ничего себе «добавка" времени!» - возмущался Анатолий Бышовец. Публика закидала судью всем, что попадалось под руку.
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Jack24
1492869684
То что я сегодня видел, это просто омерзительно. Праздник коррупции и антифутбола. Позор зенит и весь питер. Поле и стадион помойка.
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spam2009
1492874188
зенит позор
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Zenit_72
1492877109
Как всегда, зайдя сюда поднимаю себе настроение от нытья дебилов. Как можно не дать карточки когда один прыгает в ноги не думая о здоровье коллеги, второй нападает на судью, в лучших традициях мексиканского футбола, третий затевает драку имея желтую карточку. Самое интересное что хнычут не только московские дебилы но и псевдоэксперты. Судья реально 5 балов, не испугался московских глоров. А дебилы - идите водички попейте.
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Сержтир
1492879497
Вы предупреждаете о том что-бы комментарии были без грубости и хамства в высказываниях а если таковые и есть желательно их не опубликовывать чтоб не превращалось всё в помойку.Горячие головы болельщиков Зенита очень болезненно реагируют если их команду обижают но прежде чем высказываться просто внимательно просмотрите спорные эпизоды а потом высказывать надо своё мнение.А если вы зарегистрировались здесь просто для ругани то вы выбрали не то место.Что касается эпизода с первой красной карточкой то там и желтой не было не говоря уже о красной игрок Урала сыграл сначала в мяч и лишь после этого игрок Зенита споткнулся об ногу защитника.Так-что высказывания Сергея Хусаинова об этом эпизоде были верны а дальше случилось то что должно было случится нервы у игроков Урала не выдержали.И матч был испорчен как футбольное зрелище каково и должно было быть.
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Сержтир
1492882726
Если бы Зенит выиграл бы у Урала в равных составах то это был бы не просто плюс команде а большой плюс и можно было бы поздравить команду за её волевые качества за волю к победе но если таким образом Зенит будет выигрывать то от этого футбол российский только проиграет.
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Zenmaster
1492889556
Судья из Москвы !!! Зениту поднаср...л ! - свиным помог !!! Он назначен на ЦСКА - ЛОКО !!! В чьих это всё интересах ??? Ответ : в интересах того - кого за свиные уши тянут в чемпионы !!! Головой надо своей думать !!!
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