Коло Туре: «Венгер отлично умеет находить таланты и замечательно разбирается в молодых игроках»

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре высказал поддержку главному тренеру красно-белых Арсену Венгеру, который руководит командой с 1996 года. Действующий контракт французского специалиста истекает по завершении нынешнего сезона, и есть вероятность, что он покинет клуб.

«Арсенал» – это прекрасный клуб, а Арсен Венгер – один из лучших специалистов, с которыми мне довелось работать. Он отлично умеет находить таланты и замечательно разбирается в молодых футболистах. И это, в какой-то мере, невероятно.

Все мы видим, в настоящее время команда переживает спад, но Венгер сделает все, что в его силах. Он будет сражаться до последнего, потому что его любовь к «Арсенал» очень велика», – сказал Туре.

После 33-х туров «канониры» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 57 очков и отставая от зоны Лиги чемпионов на семь баллов. При этом лондонцы провели 31 игру.