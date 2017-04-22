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    Коло Туре: «Венгер отлично умеет находить таланты и замечательно разбирается в молодых игроках»

    Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре высказал поддержку главному тренеру красно-белых Арсену Венгеру, который руководит командой с 1996 года. Действующий контракт французского специалиста истекает по завершении нынешнего сезона, и есть вероятность, что он покинет клуб.

    «Арсенал» – это прекрасный клуб, а Арсен Венгер – один из лучших специалистов, с которыми мне довелось работать. Он отлично умеет находить таланты и замечательно разбирается в молодых футболистах. И это, в какой-то мере, невероятно.

    Все мы видим, в настоящее время команда переживает спад, но Венгер сделает все, что в его силах. Он будет сражаться до последнего, потому что его любовь к «Арсенал» очень велика», – сказал Туре.

    После 33-х туров «канониры» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 57 очков и отставая от зоны Лиги чемпионов на семь баллов. При этом лондонцы провели 31 игру.

    Источник: L' Equipe

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    22.04.2017 12:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 апреля 2017, 12:43

      Это легенда, которая в последние годы не подтверждается. Достаточно вспомнить неудачное приглашение Подольски, да и другие ошибки в трансферах и работе с перспективными футболистами.

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