Конте не беспокоит голевая засуха Косты

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что не беспокоится по поводу отсутствия голов нападающего Диего Косты в последних матчах. Напомним, что форвард не забивал за синих на протяжении последних шести игр.

«Я не беспокоюсь по этому поводу. Уверен, что он приберег голы на концовку сезона.

Давление на «Челси» вполне ожидаемо. Это нормально, когда ты претендуешь на чемпионство», – сказал Конте.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Коста забил 17 голов в 30 матчах.