РФПЛ. «Терек» дома потерпел поражение от «Анжи»

В матче 24-го тура РФПЛ «Терек» на своем поле проиграл «Анжи» с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола стал Фелисио Браун Форбс.

Таким образом, «Анжи» набрал 27 очков, однако остался на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Терека» – 33 балла и восьмое место.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Терек (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Форбс, 14.

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Оздоев, Кузяев, Роши (Садаев, 66), Грозав (Иванов, 78), Митришев (Бериша, 64), Балай.

Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибел, Дудиев (Брызгалов, 36), Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Форбс (Долгов, 62), Будковский (Эзатолахи, 82).

Предупреждения: Роши, 12 – Дудиев, 31; Форбс, 53; Юрченко, 90+4.

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