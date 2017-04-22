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    РФПЛ. «Терек» дома потерпел поражение от «Анжи»

    В матче 24-го тура РФПЛ «Терек» на своем поле проиграл «Анжи» с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола стал Фелисио Браун Форбс.

    Таким образом, «Анжи» набрал 27 очков, однако остался на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Терека» – 33 балла и восьмое место.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Терек (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Форбс, 14.

    Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Оздоев, Кузяев, Роши (Садаев, 66), Грозав (Иванов, 78), Митришев (Бериша, 64), Балай.

    Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибел, Дудиев (Брызгалов, 36), Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Форбс (Долгов, 62), Будковский (Эзатолахи, 82).

    Предупреждения: Роши, 12 – Дудиев, 31; Форбс, 53; Юрченко, 90+4.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 20:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 апреля 2017, 23:33

      Анжи молодцы а вот Тереку ничего не светить. у команды нет игры. играють как будто без тренера

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 апреля 2017, 21:10

      договорняк?

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > anjaneri 22 апреля 2017, 21:20

      ну извините что не посмотрел...каюсь,грешен) наверное по этому спрашиваю,а не утверждаю

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 апреля 2017, 21:03

      Снова весна и снова Терек одаривает очками всех...И так каждый год...Не уж-то все время проводят некачественную подготовку зимой...

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 20:58

      Вот тебе и Анжи!!!!!!!!!!!!!!!! Ай молодцы,без звезд играют

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