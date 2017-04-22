«Милан» пожелал здоровья Ибрагимовичу

Пресс-служба «Милана» поддержала нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. 35-летний швед повредил колено в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:0) и пропустит остаток сезона.

«Однажды боец – боец навсегда. Выздоравливай и возвращайся скорее, Ибра!» – говорится в записи в Twitter.

Ибрагимович выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 год и забил 42 гола в 61-м матче. В составе команды Массимилиано Аллегри он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.

Футболист перешел в «МЮ» из «ПСЖ» в июле 2016 года. В текущем сезоне на его счету 28 голов и 10 результативных передач в 46-ти матчах.