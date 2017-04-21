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    Семак: «К большому сожалению, «Уфа» не может забить ни с игры, ни с пенальти»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2). По словам специалиста, команда задумается над сменой пенальтиста. Напомним, полузащитник уфимцев Иван Пауревич на 53-й минуте игры не реализовал одиннадцатиметровый удар.

    «Смена пенальтиста? Мы подумаем над этим. Это – лотерея и реализация зависит от многих факторов. К большому сожалению, «Уфа» не может забить ни с игры, ни с пенальти. Мы пропустили создав перед этим несколько голевых моментов. Команда расстроилась. Обидно, но ребята старались.

    Были еще моменты, чтобы сравнять, но в конце встречи «привезли» сами себе. Мы ошиблись на своей половине поля, но все равно этот гол ничего не решал. Живоглядов плакал? Он получил повреждение и попросил замену. Эмоции. Всем неприятно проигрывать», – заявил Семак в интервью каналу «Наш Футбол».

    «Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 19:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2017, 23:45

      Как можно забить гол если твои игроки навешивают мяч верхом на малюсюпинького Фатая, а рядом стоят Васин и Березуцкий ну это не бред ли,а когда так явно разбегался перед пробитием пенальти Пауревич, что даже я сидя перед телевизором догадался в какой он угол пробьет и они еще хотят выиграть у ЦСКА. Чем больше у нас в командах будут таких Фатаев Слаев Игбунов Пауревичей и тд и тп у нас никогда не будет нормального футбола зачем таких легионеров покупают наши команды которые не лучше наших Юсуповых или Кокориных

      2
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Garrincha58 22 апреля 2017, 05:16

      Ну во первых Слай и Игбун - это один и тот же человек. А во вторых он наш ключевой игрок и без него игра в атаке у ас совсем не идет. Так что Слая не трогай.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2017, 20:22

      Уфъ, уж энта Уфа..

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