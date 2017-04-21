Семак: «К большому сожалению, «Уфа» не может забить ни с игры, ни с пенальти»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2). По словам специалиста, команда задумается над сменой пенальтиста. Напомним, полузащитник уфимцев Иван Пауревич на 53-й минуте игры не реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Смена пенальтиста? Мы подумаем над этим. Это – лотерея и реализация зависит от многих факторов. К большому сожалению, «Уфа» не может забить ни с игры, ни с пенальти. Мы пропустили создав перед этим несколько голевых моментов. Команда расстроилась. Обидно, но ребята старались.

Были еще моменты, чтобы сравнять, но в конце встречи «привезли» сами себе. Мы ошиблись на своей половине поля, но все равно этот гол ничего не решал. Живоглядов плакал? Он получил повреждение и попросил замену. Эмоции. Всем неприятно проигрывать», – заявил Семак в интервью каналу «Наш Футбол».

«Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

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