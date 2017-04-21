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Миланов не получил от ЦСКА предложения о новом контракте

21 апреля 2017, 17:21
1

Футбольный агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, сообщил, что его клиент еще не получал от армейцев предложений о продлении контракта с клубом. Напомним, что действующее соглашение болгарского футболиста истекает летом 2018 года.

«Пока ЦСКА не сделал предложения о продлении контракта. Думаю, им нужно время, чтобы определиться в этом вопросе. Команда сейчас борется за медали, а Георгий не играет из-за травмы. К маю он восстановится, проведет несколько матчей, а ЦСКА, надеюсь, финиширует в двойке и обеспечит себе попадание в Лигу чемпионов. Тогда мы и сядем за стол переговоров», – заявил агент.

В нынешнем сезоне чемпионата России Миланов забил два гола и сделал одну результативную передачу в 16 матчах.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (1)
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kanav67
1492795085
Я думаю, что своя молодежь не хуже,
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