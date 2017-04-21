Семак не видит принципиальности в матче с ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассчитывает увидеть интересный футбол в матче 24-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА. Он отметил, что эта встреча не будет принципиальной лично для него, учитывая опыт выступления в составе столичного клуба в свою бытность игроком.

«Если бы матч проходил в субботу, то болельщиков пришло бы значительно больше. В этом плане есть некий дискомфорт, в остальном же никаких проблем нет. Готовимся к интересному и важному для нас матчу с одним из лидеров нашего футбола.

С большим уважением отношусь к Виктору Гончаренко. Я думаю, он заслужил своей работой, чтобы получить приглашение в топ-клуб России.

Что касается меня, то я в начале тренерского пути и, конечно, для меня лично никакой принципиальности этот поединок не будет носить.

Этот еще один матч с хорошим соперником, возможность посмотреть, насколько мы правильно развиваемся», – сказал Семак.