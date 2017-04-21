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    Семак не видит принципиальности в матче с ЦСКА

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассчитывает увидеть интересный футбол в матче 24-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА. Он отметил, что эта встреча не будет принципиальной лично для него, учитывая опыт выступления в составе столичного клуба в свою бытность игроком.

    «Если бы матч проходил в субботу, то болельщиков пришло бы значительно больше. В этом плане есть некий дискомфорт, в остальном же никаких проблем нет. Готовимся к интересному и важному для нас матчу с одним из лидеров нашего футбола.

    С большим уважением отношусь к Виктору Гончаренко. Я думаю, он заслужил своей работой, чтобы получить приглашение в топ-клуб России.

    Что касается меня, то я в начале тренерского пути и, конечно, для меня лично никакой принципиальности этот поединок не будет носить.

    Этот еще один матч с хорошим соперником, возможность посмотреть, насколько мы правильно развиваемся», – сказал Семак.

    Источник: ФК «Уфа»

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    21.04.2017 11:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 21 апреля 2017, 19:44

      Молодец! Без лишних слов и амбиций.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 апреля 2017, 13:20

      Семак, в свое время, "пахал" как в составе армейцев, так и в Зените. Никогда не говорил (в отличие от сегодняшнего поколения) "пустые" слова. Сейчас "пашет" на тренерском поприще. Удачи Семаку в тренерской работе, а армейцам - победы.

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