Президент «Урала» Иванов: «Мы продлеваем соглашение с Павлюченко только на год. Потом посмотрим, как сложится жизнь»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о подробностях продления контракта с нападающим Романом Павлюченко.

«Мы с Павлюченко обо всем уже договорились и обязательно подпишем новый контракт. Как только пройдем этот непростой отрезок, сядем и подпишем все документы. Рома такой человек, что с ним необязательно торопиться оформлять все официально, потому что можно быть уверенным: если мы с ним ударили по рукам, то никто не подведет друг друга.

Пока мы продлеваем соглашение только на год, а потом посмотрим, как сложится жизнь. Все-таки у Павлюченко семья живет в Москве, ребенок в школу ходит – тяжело жить на два города. Роман очень важен для нашего коллектива. Дай Бог ему здоровья, чтобы долго продолжалась его карьера футболиста. Мы пока на него рассчитываем как на игрока. А там посмотрим, чего он сам захочет.

Может быть, он пожелает работать руководителем клуба или остаться в качестве тренера. Ему решать. Мы будем рады видеть его в «Урале» в любом качестве», – сказал Иванов.

35-летний Павлюченко подписал контракт с клубом из Екатеринбурга в июле 2016 года. На счету форварда три гола и одна результативная передача в 19-ти матчах РФПЛ. После 23-х туров чемпионата команда Александра Тарханова занимает 10-е место в турнирной таблице.