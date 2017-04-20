Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Президент «Урала» Иванов: «Мы продлеваем соглашение с Павлюченко только на год. Потом посмотрим, как сложится жизнь»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о подробностях продления контракта с нападающим Романом Павлюченко.

    «Мы с Павлюченко обо всем уже договорились и обязательно подпишем новый контракт. Как только пройдем этот непростой отрезок, сядем и подпишем все документы. Рома такой человек, что с ним необязательно торопиться оформлять все официально, потому что можно быть уверенным: если мы с ним ударили по рукам, то никто не подведет друг друга.

    Пока мы продлеваем соглашение только на год, а потом посмотрим, как сложится жизнь. Все-таки у Павлюченко семья живет в Москве, ребенок в школу ходит – тяжело жить на два города. Роман очень важен для нашего коллектива. Дай Бог ему здоровья, чтобы долго продолжалась его карьера футболиста. Мы пока на него рассчитываем как на игрока. А там посмотрим, чего он сам захочет.

    Может быть, он пожелает работать руководителем клуба или остаться в качестве тренера. Ему решать. Мы будем рады видеть его в «Урале» в любом качестве», – сказал Иванов.

    35-летний Павлюченко подписал контракт с клубом из Екатеринбурга в июле 2016 года. На счету форварда три гола и одна результативная передача в 19-ти матчах РФПЛ. После 23-х туров чемпионата команда Александра Тарханова занимает 10-е место в турнирной таблице.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2017 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 21 апреля 2017, 06:51

      С нашими игроками на дольше года и не стоит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11