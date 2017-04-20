Шустер считает «Реал» фаворитом в матче против «Барселоны»

Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура Примеры против «Барселоны». По мнению специалиста, мадридский клуб является фаворитом данной встречи.

«Это матч, играть в котором хотят все. «Барселона» сейчас в подавленном состоянии после неудачи в Лиге чемпионов, но я считаю, что они об этом забудут, как только выйдут на поле. Если проиграл «Реал», то все будет зависеть от их собственных результатов. Если проиграет «Барса», то она может распрощаться с мыслями о чемпионстве. К тому же отсутствие Неймара сыграет огромную роль. «Реал» фаворит матча против «Барселоны», – заявил Шустер.

Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 23 апреля.