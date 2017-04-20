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    Шустер считает «Реал» фаворитом в матче против «Барселоны»

    Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура Примеры против «Барселоны». По мнению специалиста, мадридский клуб является фаворитом данной встречи.

    «Это матч, играть в котором хотят все. «Барселона» сейчас в подавленном состоянии после неудачи в Лиге чемпионов, но я считаю, что они об этом забудут, как только выйдут на поле. Если проиграл «Реал», то все будет зависеть от их собственных результатов. Если проиграет «Барса», то она может распрощаться с мыслями о чемпионстве. К тому же отсутствие Неймара сыграет огромную роль. «Реал» фаворит матча против «Барселоны», – заявил Шустер.

    Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 23 апреля.

    Источник: Marca

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    20.04.2017 14:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +617

      nelez 22 апреля 2017, 12:12

      Шустер реалист.

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      Рейтинг: +239

      Михас007 20 апреля 2017, 19:44

      Барса давай до свиданья )))))))))))))))))

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 20 апреля 2017, 18:02

      Если будет судить такой судья как который судил матч (барса - юве), Классико зрелищной игрой будет..

      А если будет судья такой который судил (барса псж, реал бавария), то все пи3дес))))

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 20 апреля 2017, 17:59

      Матч тв не покажет.

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      Рейтинг: +324

      hellkid > pzdc. 21 апреля 2017, 10:31

      было бы странно, если бы показал. Холдинг не покупал права на показ чемпа Испании. Поэтому сопка в помощь :)

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 апреля 2017, 15:35

      Реал однозначнно фаворит, но это эль классико. Не важно кто в каком состоянии и на каком месте. Думаю ничья будет.

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