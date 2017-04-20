Рыжиков: «Рубин» должен сплотиться, чтобы можно было смело смотреть в глаза болельщиков»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов», а также высказал мнение о текущем положении казанского клуба. Напомним, коллектив из столицы Татарстана занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

«Впереди дерби. Да, это не «Арсенал» – «Челси» и не ЦСКА – «Спартак», но все-таки дерби Поволжья. Мы понимаем ответственность. Нам всем надо сплотиться и немного удачи.

У нас впереди семь туров. Надеюсь, что мы исправили ситуацию. В прошедших 23-х матчах были и положительные, и отрицательные моменты. Я надеюсь, что 21 мая мы встанем перед болельщиками и смело посмотрим в глаза, исправив ситуацию», – сказал страж ворот.

Встреча «Крылья Советов» – «Рубин» состоится 23 апреля на стадионе «Металлург» и начнется в 14:30 по московскому времени.