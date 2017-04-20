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    Рыжиков: «Рубин» должен сплотиться, чтобы можно было смело смотреть в глаза болельщиков»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов», а также высказал мнение о текущем положении казанского клуба. Напомним, коллектив из столицы Татарстана занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    «Впереди дерби. Да, это не «Арсенал»«Челси» и не ЦСКА«Спартак», но все-таки дерби Поволжья. Мы понимаем ответственность. Нам всем надо сплотиться и немного удачи.
    У нас впереди семь туров. Надеюсь, что мы исправили ситуацию. В прошедших 23-х матчах были и положительные, и отрицательные моменты. Я надеюсь, что 21 мая мы встанем перед болельщиками и смело посмотрим в глаза, исправив ситуацию», – сказал страж ворот.

    Встреча «Крылья Советов» – «Рубин» состоится 23 апреля на стадионе «Металлург» и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2017 12:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 апреля 2017, 18:36

      Да дожились,с аутсайдером и дерби,раньше в призах ходили и дерби были со Спартакм,ЦСКА и Зенитом,теперь Урал,Крылышки,не смешно? Убрали Бердыева,и где теперь?Скоро дерби будет с НИжнекамском,Камазом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 апреля 2017, 16:36

      ***** КАЗАНЬ *****!!!

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 20 апреля 2017, 14:27

      Такое предложение- Грассия вам цапу, бундуру и три оставшихся КЦ, берёте "луц" на Татнефти и в Аракчино.... Закинете донки, нажарите шашлыков, самогонки купите , девок пригласите.....СПОЛОТИТЕСЬ- СУПЕРСКИ!!!! Турка не берите, ему за всех вас бегать на поле ещё придётся....

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