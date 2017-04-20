Вальехо выбыл из строя до конца сезона

Испанский защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо пропустит остаток текущего сезона. Он получил серьезную травму – у футболиста диагностирована мышечная травма задней поверхности бедра. По предварительным прогнозам игрок выбыл из строя минимум на шесть недель. Лечение футболист будет проходить в Мадриде, им займутся врачи «Реала». Напомним, что Вальехо принадлежит мадридскому клубу, а в «Айнтрахте» выступает на правах аренды.

В текущем сезоне футболист провел в составе немецкого клуба в Бундеслиге 24 матча.