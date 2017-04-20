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    Вальехо выбыл из строя до конца сезона

    Испанский защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо пропустит остаток текущего сезона. Он получил серьезную травму – у футболиста диагностирована мышечная травма задней поверхности бедра. По предварительным прогнозам игрок выбыл из строя минимум на шесть недель. Лечение футболист будет проходить в Мадриде, им займутся врачи «Реала». Напомним, что Вальехо принадлежит мадридскому клубу, а в «Айнтрахте» выступает на правах аренды.

    В текущем сезоне футболист провел в составе немецкого клуба в Бундеслиге 24 матча.

    Источник: AS

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    20.04.2017 08:56
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