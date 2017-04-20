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    «Ювентус» – третья команда, которая не пропустила от «Барселоны» ни одного гола за два матча плей-офф ЛЧ

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Барселоной» со счетом 0:0 и по сумме двух встреч прошел в следующую стадию турнира.

    Отметим, что туринский клуб стал третьей командой, которая не пропустила от сине-гранатовых ни одного гола в двухматчевом противостоянии главного еврокубка.

    Ранее это удавалось «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08 и «Баварии» в сезоне-2012/13.

    Соперником «Ювентуса» по полуфиналу Лиги чемпионов может стать «Реал», «Атлетико» или «Монако». Жеребьевка состоится 21 апреля.

    Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

    Источник: Squawka Football

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    20.04.2017 00:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 апреля 2017, 09:03

      Хорошо отыграли матч.

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