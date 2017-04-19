Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лион» и «Бешикташ» условно отстранены от участия в еврокубках на два года

«Лион» и «Бешикташ» условно отстранены от участия в еврокубках на два года

19 апреля 2017, 20:33
9

УЕФА вынес вердикт по делу о событиях перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем».

Напомним, до начала встречи фанаты турецкой команды забросали болельщиков хозяев пиротехникой, в результате чего вторым пришлось выбежать на поле. В связи с данными событиями начало матча было отложено.

Сообщается, что если в течение ближайших двух лет подобное повторится, то клубы на сезон могут быть отстранены от участия в еврокубках. Кроме того, на команды наложен штраф в размере 100 тысяч евро.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» закончился победой французского клуба со счетом 2:1.

Источник: УЕФА
Франция. Лига 1 Турция. Суперлига Лион Бешикташ
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1492624094
А французы то при чём?Неужели непонятно кто виноват?
Ответить
splint1989
1492624190
А сборную Франции не хотят отстранить за неорганизованность сотрудников стадионов??Лион-Бешикшаш, на выходных Бастия-Лион!!! Недели не прошло и два таких инцидента
Ответить
АлёшкА91
1492624207
Поделом!
Ответить
Mr. Tony Stark
1492624814
По правилам Бешу технарь и дискаф на 1 сезон еврокубков, а Лиону тупа штраф и матч без зрителей вот и вся суть правил УЕФА
Ответить
LERMONTOV
1492625947
До выделывались ?
Ответить
BoltCX
1492627021
Турки придурки
Ответить
Axe111
1492627248
а Лион тут причем. Это тупые турки накинулись на людей, животные
Ответить
smit1096
1492637171
не только российским клубам страдать
Ответить
Главные новости
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
1
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
2
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
2
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
2
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
2
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
4
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
10
Все новости
Все новости
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
2
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
08:43
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
3
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
Вчера, 14:07
1
Определен лучший футболист России
Вчера, 12:49
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
Вчера, 10:15
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
Вчера, 08:25
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
Вчера, 08:19
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
12 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
В «Монако» приняли решение по Погба
11 августа
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
11 августа
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
11 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+