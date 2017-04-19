«Лион» и «Бешикташ» условно отстранены от участия в еврокубках на два года

УЕФА вынес вердикт по делу о событиях перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем».

Напомним, до начала встречи фанаты турецкой команды забросали болельщиков хозяев пиротехникой, в результате чего вторым пришлось выбежать на поле. В связи с данными событиями начало матча было отложено.

Сообщается, что если в течение ближайших двух лет подобное повторится, то клубы на сезон могут быть отстранены от участия в еврокубках. Кроме того, на команды наложен штраф в размере 100 тысяч евро.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» закончился победой французского клуба со счетом 2:1.