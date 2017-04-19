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    «Лион» и «Бешикташ» условно отстранены от участия в еврокубках на два года

    УЕФА вынес вердикт по делу о событиях перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем».

    Напомним, до начала встречи фанаты турецкой команды забросали болельщиков хозяев пиротехникой, в результате чего вторым пришлось выбежать на поле. В связи с данными событиями начало матча было отложено.

    Сообщается, что если в течение ближайших двух лет подобное повторится, то клубы на сезон могут быть отстранены от участия в еврокубках. Кроме того, на команды наложен штраф в размере 100 тысяч евро.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» закончился победой французского клуба со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    19.04.2017 20:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15

      smit1096 20 апреля 2017, 00:26

      не только российским клубам страдать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 19 апреля 2017, 21:40

      а Лион тут причем. Это тупые турки накинулись на людей, животные

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 19 апреля 2017, 21:37

      Турки придурки

      2
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 19 апреля 2017, 21:19

      До выделывались ?

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 21:00

      По правилам Бешу технарь и дискаф на 1 сезон еврокубков, а Лиону тупа штраф и матч без зрителей вот и вся суть правил УЕФА

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 19 апреля 2017, 20:50

      Поделом!

      0
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      Рейтинг: +370

      splint1989 19 апреля 2017, 20:49

      А сборную Франции не хотят отстранить за неорганизованность сотрудников стадионов??Лион-Бешикшаш, на выходных Бастия-Лион!!! Недели не прошло и два таких инцидента

      0
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 19 апреля 2017, 20:48

      А французы то при чём?Неужели непонятно кто виноват?

      0
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > AtticusFinch 19 апреля 2017, 20:50

      А кто проебал болельщиков с таким количеством пиротехники???????????

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