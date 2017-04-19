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  • «Уфа» не будет удерживать Семака, если тому поступит предложение возглавить «Зенит»

«Уфа» не будет удерживать Семака, если тому поступит предложение возглавить «Зенит»

19 апреля 2017, 09:32
3

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что главный тренер Сергей Семак мог бы усилить команду, появившись на поле. Но теперь, по его словам, молодой специалист занимается воплощением своих идей с тренерской скамейки. После 23 туров «Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 33 очка. В рамках 24 тура команда встретится на своем поле с ЦСКА.

– Олег Романцев сказал, что «Уфе» в той игре не хватило футболиста по фамилии Семак, который бы взял на себя роль лидера. Согласны с мэтром?

– Мне тяжело спорить с мастодонтом тренерского цеха. Могу сказать лишь об «Уфе». Мы больше отличаемся командными действиями, чем индивидуальными. Наверное, в ключевые моменты лидеры должны проявлять себя. К сожалению, Игбун давно не выходит на поле, а без него победить не можем.

– Значит, Семак в роли футболиста не помешал бы?

– Это было бы шикарно! Сергей Богданыч прямо сейчас может заявиться на сезон, усилить «Уфу». Тем более перед встречей с ЦСКА. Представляете, какой был бы сюжет?!

– Семак всего на семь месяцев старше Франческо Тотти, который по-прежнему приносит пользу «Роме».

– Понимаю, к чему вы клоните. Но жизнь сложилась так, что теперь Семак – тренер. И свои идеи он воплощает не на поле, а с тренерской скамейки. Верю, что он добьется таких же успехов, что и бытность игроком.

– Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что к тренеру, несмотря на последние результаты, у вас претензий нет.

– Верно. Посмотрите в турнирную таблицу. «Уфа» делит шестое-восьмое места, вокруг нас собраны серьезные команды. Мы отдаем себе отчет, где находимся, куда двигаемся. Шапкозакидательских настроений нет, относимся к каждому сопернику со всей серьезностью. Надеюсь, нас тоже воспринимают как серьезную боевую единицу.

– «Зенит» практически потерял шансы на титул, будущее Мирчи Луческу под вопросом. Не боитесь, что Семака могут позвать в Санкт-Петербург?

– Мы уже прошли подобное с Гончаренко. Если тренеру поступит достойное предложение, препятствовать мы не будем. Это политика нашего клуба, ведь человек идет на повышение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
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Путник 13
1492585197
Я за Семака ..это очень уважаемый человек знающий футбол и футболистов...
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Garrincha58
1492602482
может было бы и не плохо но вряд ли Кокорин и Дзюба да и другие станут играть на порядок лучше при Семаке таких игрочишек уже никто не научит играть как требуется
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