«Уфа» не будет удерживать Семака, если тому поступит предложение возглавить «Зенит»

может было бы и не плохо но вряд ли Кокорин и Дзюба да и другие станут играть на порядок лучше при Семаке таких игрочишек уже никто не научит играть как требуется
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что главный тренер Сергей Семак мог бы усилить команду, появившись на поле. Но теперь, по его словам, молодой специалист занимается воплощением своих идей с тренерской скамейки. После 23 туров «Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 33 очка. В рамках 24 тура команда встретится на своем поле с ЦСКА.
– Олег Романцев сказал, что «Уфе» в той игре не хватило футболиста по фамилии Семак, который бы взял на себя роль лидера. Согласны с мэтром?
– Мне тяжело спорить с мастодонтом тренерского цеха. Могу сказать лишь об «Уфе». Мы больше отличаемся командными действиями, чем индивидуальными. Наверное, в ключевые моменты лидеры должны проявлять себя. К сожалению, Игбун давно не выходит на поле, а без него победить не можем.
– Значит, Семак в роли футболиста не помешал бы?
– Это было бы шикарно! Сергей Богданыч прямо сейчас может заявиться на сезон, усилить «Уфу». Тем более перед встречей с ЦСКА. Представляете, какой был бы сюжет?!
– Семак всего на семь месяцев старше Франческо Тотти, который по-прежнему приносит пользу «Роме».
– Понимаю, к чему вы клоните. Но жизнь сложилась так, что теперь Семак – тренер. И свои идеи он воплощает не на поле, а с тренерской скамейки. Верю, что он добьется таких же успехов, что и бытность игроком.
– Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что к тренеру, несмотря на последние результаты, у вас претензий нет.
– Верно. Посмотрите в турнирную таблицу. «Уфа» делит шестое-восьмое места, вокруг нас собраны серьезные команды. Мы отдаем себе отчет, где находимся, куда двигаемся. Шапкозакидательских настроений нет, относимся к каждому сопернику со всей серьезностью. Надеюсь, нас тоже воспринимают как серьезную боевую единицу.
– «Зенит» практически потерял шансы на титул, будущее Мирчи Луческу под вопросом. Не боитесь, что Семака могут позвать в Санкт-Петербург?
– Мы уже прошли подобное с Гончаренко. Если тренеру поступит достойное предложение, препятствовать мы не будем. Это политика нашего клуба, ведь человек идет на повышение.