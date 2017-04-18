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    Газизов: «Ваньек очень трепетно относится к режиму, смешно слышать, что его имя связывают с наркотиками»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не доверяет чешским СМИ, распространившим сегодня информацию о покупке хавбеком уфимцев Ондреем Ваньеком наркотических веществ в мае прошлого года. Он считает смешными подобные обвинения в сторону футболиста, который всегда тщательно соблюдал режим.

    «Мы сегодня узнали об этом из чешских СМИ, я думаю, это какая-то ерунда. Я уже общался с игроком, он говорит, что это неправда. Я знаю, что Ондрей Ванек очень трепетно относится к режиму, и не верю в эти обвинения. Для меня это смешно», – сказал Газизов.

    В текущем сезоне Ваньек принял участие в 19-ти поединках, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2017 14:57
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