Газизов: «Ваньек очень трепетно относится к режиму, смешно слышать, что его имя связывают с наркотиками»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не доверяет чешским СМИ, распространившим сегодня информацию о покупке хавбеком уфимцев Ондреем Ваньеком наркотических веществ в мае прошлого года. Он считает смешными подобные обвинения в сторону футболиста, который всегда тщательно соблюдал режим.

«Мы сегодня узнали об этом из чешских СМИ, я думаю, это какая-то ерунда. Я уже общался с игроком, он говорит, что это неправда. Я знаю, что Ондрей Ванек очень трепетно относится к режиму, и не верю в эти обвинения. Для меня это смешно», – сказал Газизов.

В текущем сезоне Ваньек принял участие в 19-ти поединках, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.