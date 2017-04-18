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  • Денис Попов: «Спартак» в этом году обновился удачно – и команда заиграла»

Денис Попов: «Спартак» в этом году обновился удачно – и команда заиграла»

18 апреля 2017, 14:10
8

Бывший нападающий ЦСКА, а ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов считает, что армейцам нужно омолаживать состав. По мнению специалиста, именно по причине удачного обновления «Спартак» в нынешнем сезоне демонстрируют хорошую игру и лидирует в РФПЛ.

– ЦСКА сейчас, кажется, исчерпал свой многолетний ресурс: игроки, которые долгое время играют в команде, не молодеют.

– Это не только в ЦСКА. То же самое сейчас происходит, например, в «Барселоне». Те три-пять человек, на которых все держалось долгие годы, они уже тоже «на последнем издыхании». Вот «Спартак» в этом году обновился удачно – и команда заиграла. Потихоньку все к этому приходят, что нужно освежать состав, менять команду. С другой стороны, на этой сыгранности армейцев многое держалось.

– Уход Леонида Слуцкого – из той же серии?

– Об этом было много разговоров, новостью для меня это не стало. Было понятно, что он тоже устал, что ему нужно немного отдохнуть. Тем более Слуцкий человек эмоциональный. А ЦСКА к этому готовился – был же у нового тренера пункт в контракте об уходе именно в ЦСКА. Гинер делает все четко и планомерно. Вот сейчас смена прошла, а по первым матчам мы видим, что команда не рухнула, ничего особенно не поменялось. Как Вася Березуцкий сказал: «Что меня тренировать?» Просто нужно форму поддерживать, ну и какую-то футбольную нотку дать, заинтересовать, чтобы не превращалось все это в рутину. Мотивация нужна.

После 23-х туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Дружба Попов Денис
Комментарии (8)
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agrmark
1492516954
Совершенно справедливо! Спартак сейчас играет!!!
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Мары
1492518621
Обновление многим командам нужно, вот только мы лимитом убили посевы давным давно.Осталось надеяться только на чудо.
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NEON-SM
1492520990
в последнее время цска вообще никого путного не купил, они ещё неплохо на 2 строчке держатся
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84aivengo
1492523721
....кроме луиса адриано
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river31
1492532232
Спартак играет не плохо сейчас. Видать Каррера нашел волшебное слово....
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