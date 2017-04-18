Денис Попов: «Спартак» в этом году обновился удачно – и команда заиграла»

Бывший нападающий ЦСКА, а ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов считает, что армейцам нужно омолаживать состав. По мнению специалиста, именно по причине удачного обновления «Спартак» в нынешнем сезоне демонстрируют хорошую игру и лидирует в РФПЛ.

– ЦСКА сейчас, кажется, исчерпал свой многолетний ресурс: игроки, которые долгое время играют в команде, не молодеют.

– Это не только в ЦСКА. То же самое сейчас происходит, например, в «Барселоне». Те три-пять человек, на которых все держалось долгие годы, они уже тоже «на последнем издыхании». Вот «Спартак» в этом году обновился удачно – и команда заиграла. Потихоньку все к этому приходят, что нужно освежать состав, менять команду. С другой стороны, на этой сыгранности армейцев многое держалось.

– Уход Леонида Слуцкого – из той же серии?

– Об этом было много разговоров, новостью для меня это не стало. Было понятно, что он тоже устал, что ему нужно немного отдохнуть. Тем более Слуцкий человек эмоциональный. А ЦСКА к этому готовился – был же у нового тренера пункт в контракте об уходе именно в ЦСКА. Гинер делает все четко и планомерно. Вот сейчас смена прошла, а по первым матчам мы видим, что команда не рухнула, ничего особенно не поменялось. Как Вася Березуцкий сказал: «Что меня тренировать?» Просто нужно форму поддерживать, ну и какую-то футбольную нотку дать, заинтересовать, чтобы не превращалось все это в рутину. Мотивация нужна.

После 23-х туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте ЦСКА на 10 очков.