Денис Попов: «Если бы Гинер руководил «Зенитом», то мог бы выиграть с ним Лигу чемпионов»

Бывший форвард ЦСКА, а ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился мнением насчет справедливости нынешних зарплат футболистов. Также специалист отметил, что президент армейцев Евгений Гинер мог бы привести к победе в Лиге чемпионов какой-нибудь более богатый российский клуб, к примеру, «Зенит».

«Когда-то футболисты играли за рубли, потом – за десятки, сотни, тысячи, миллионы... Жизнь течет. То, что раньше можно было купить за рубль, теперь стоит сто тысяч. Ну и потом, они же сами ни у кого ничего не выпрашивают, не крадут. Если клубы сами подписывают контракты... Другое дело, что руководство клубов должно как-то заинтересовать игроков в том плане, что должны быть продуманные контракты. Чтобы это была бонусная система. Я в «Дружбе» стараюсь это построить именно так. Как говорится, оклад – на поддержание штанов, а премиальные – за игры, за победы, за результат. Чтобы люди понимали, что ничего просто так никто им не даст.

Зарабатывайте – выходите и зарабатывайте. И руководство будет довольно, и футболисты. А так ментально, конечно, если у игрока годовой доход более чем нормальный, он подсознательно может себе вольности позволять. А если в месяц из четырех три игры не выиграет, то будет ходить без штанов, грубо говоря. А дома дети – кому куклу надо, кому машинку купить. У нас так было в ЦСКА. Евгений Леннорович Гинер все это грамотно отрегулировал, и нет проблем. Каждый выходит и старается выиграть по максимуму, чтобы заработать больше.

Многие считают ЦСКА примером менеджмента в российском футболе? Я тоже так считаю. С приходом Евгения Ленноровича, посмотрите, команда уже 17 лет вверху всегда. Вне зависимости от состава, травм, зарплатной ведомости и всего остального. На мой взгляд, если бы его назначили президентом РФС или как-то руководить сборной, он бы и там наладил все. Или если бы он возглавлял клуб побогаче – тот же «Зенит» – думаю, мы бы и Лигу чемпионов выиграли. Кубок УЕФА же он взял. Это все вопрос распоряжения имеющимися ресурсами», – сказал Попов.