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    Денис Попов: «Если бы Гинер руководил «Зенитом», то мог бы выиграть с ним Лигу чемпионов»

    Бывший форвард ЦСКА, а ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился мнением насчет справедливости нынешних зарплат футболистов. Также специалист отметил, что президент армейцев Евгений Гинер мог бы привести к победе в Лиге чемпионов какой-нибудь более богатый российский клуб, к примеру, «Зенит».

    «Когда-то футболисты играли за рубли, потом – за десятки, сотни, тысячи, миллионы... Жизнь течет. То, что раньше можно было купить за рубль, теперь стоит сто тысяч. Ну и потом, они же сами ни у кого ничего не выпрашивают, не крадут. Если клубы сами подписывают контракты... Другое дело, что руководство клубов должно как-то заинтересовать игроков в том плане, что должны быть продуманные контракты. Чтобы это была бонусная система. Я в «Дружбе» стараюсь это построить именно так. Как говорится, оклад – на поддержание штанов, а премиальные – за игры, за победы, за результат. Чтобы люди понимали, что ничего просто так никто им не даст.

    Зарабатывайте – выходите и зарабатывайте. И руководство будет довольно, и футболисты. А так ментально, конечно, если у игрока годовой доход более чем нормальный, он подсознательно может себе вольности позволять. А если в месяц из четырех три игры не выиграет, то будет ходить без штанов, грубо говоря. А дома дети – кому куклу надо, кому машинку купить. У нас так было в ЦСКА. Евгений Леннорович Гинер все это грамотно отрегулировал, и нет проблем. Каждый выходит и старается выиграть по максимуму, чтобы заработать больше.

    Многие считают ЦСКА примером менеджмента в российском футболе? Я тоже так считаю. С приходом Евгения Ленноровича, посмотрите, команда уже 17 лет вверху всегда. Вне зависимости от состава, травм, зарплатной ведомости и всего остального. На мой взгляд, если бы его назначили президентом РФС или как-то руководить сборной, он бы и там наладил все. Или если бы он возглавлял клуб побогаче – тот же «Зенит» – думаю, мы бы и Лигу чемпионов выиграли. Кубок УЕФА же он взял. Это все вопрос распоряжения имеющимися ресурсами», – сказал Попов.

    Источник: Р-Спорт

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    18.04.2017 12:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 18 апреля 2017, 21:51

      Весь верх ЦСКА заканчивается в Еврокубках..

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 апреля 2017, 17:25

      Евгения Ленноровича не отдадим в Зенит.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 15:44

      Если б у бабушки был куй, она б была дедушкой.
      Денису давно стоит знать, что в футболе сослагательное наклонение, не уместно.

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 апреля 2017, 15:43

      А вот если бы я руководил Зенитом, в нём точно не было бы дзюбы )

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 18 апреля 2017, 15:31

      А если бы еще и Гвардиолла тренировал, то межгалактический кубок точно был бы наш.

      -2
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      Рейтинг: +1289

      каа 18 апреля 2017, 13:02

      перефразирую....Если бы у ЦСКА было бы столько же денег сколько у Зенита, то Гинер и с ЦСКА выиграл бы Лигу Чемпионов...

      3
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      Рейтинг: +61

      kirjuhaaa > каа 18 апреля 2017, 13:58

      Если бы у ЦСКА было бы столько денег, сколько у Зенита, то перестали бы они искать дешевых, молодых, но качественных, а стали бы раскидывать деньги, как нынешний Зенит...и так же бестолку

      2
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      ...
      Рейтинг: +1289

      каа > kirjuhaaa 18 апреля 2017, 14:02

      Это вряд ли...по крайней мере при Гинере..

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 18 апреля 2017, 12:42

      Бред какойта,были деньги гинер был на волне,а теперь посмотрим !

      -1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 апреля 2017, 12:37

      а то ж

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 18 апреля 2017, 12:33

      Тут можно полностью поддержать Дениса. Вопрос мотивации-стержневой не только с чисто воспитательной работы с молодыми , не знающими , по большому счету , почем фунт изюма. Этот вопрос полностью провален в РФПЛ. Не нужно главное упускать из виду русскую ментальность.

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 апреля 2017, 12:29

      Гинер, как бы противен он не был своими кабинетными делишками, и вправду сильный менеджер

      2
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