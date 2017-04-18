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  • Денис Попов: «Если бы Гинер руководил «Зенитом», то мог бы выиграть с ним Лигу чемпионов»

Денис Попов: «Если бы Гинер руководил «Зенитом», то мог бы выиграть с ним Лигу чемпионов»

18 апреля 2017, 12:23
16

Бывший форвард ЦСКА, а ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился мнением насчет справедливости нынешних зарплат футболистов. Также специалист отметил, что президент армейцев Евгений Гинер мог бы привести к победе в Лиге чемпионов какой-нибудь более богатый российский клуб, к примеру, «Зенит».

«Когда-то футболисты играли за рубли, потом – за десятки, сотни, тысячи, миллионы... Жизнь течет. То, что раньше можно было купить за рубль, теперь стоит сто тысяч. Ну и потом, они же сами ни у кого ничего не выпрашивают, не крадут. Если клубы сами подписывают контракты... Другое дело, что руководство клубов должно как-то заинтересовать игроков в том плане, что должны быть продуманные контракты. Чтобы это была бонусная система. Я в «Дружбе» стараюсь это построить именно так. Как говорится, оклад – на поддержание штанов, а премиальные – за игры, за победы, за результат. Чтобы люди понимали, что ничего просто так никто им не даст.

Зарабатывайте – выходите и зарабатывайте. И руководство будет довольно, и футболисты. А так ментально, конечно, если у игрока годовой доход более чем нормальный, он подсознательно может себе вольности позволять. А если в месяц из четырех три игры не выиграет, то будет ходить без штанов, грубо говоря. А дома дети – кому куклу надо, кому машинку купить. У нас так было в ЦСКА. Евгений Леннорович Гинер все это грамотно отрегулировал, и нет проблем. Каждый выходит и старается выиграть по максимуму, чтобы заработать больше.

Многие считают ЦСКА примером менеджмента в российском футболе? Я тоже так считаю. С приходом Евгения Ленноровича, посмотрите, команда уже 17 лет вверху всегда. Вне зависимости от состава, травм, зарплатной ведомости и всего остального. На мой взгляд, если бы его назначили президентом РФС или как-то руководить сборной, он бы и там наладил все. Или если бы он возглавлял клуб побогаче – тот же «Зенит» – думаю, мы бы и Лигу чемпионов выиграли. Кубок УЕФА же он взял. Это все вопрос распоряжения имеющимися ресурсами», – сказал Попов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Зенит Дружба Попов Денис Гинер Евгений
Комментарии (16)
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filosof sparty
1492507784
Гинер, как бы противен он не был своими кабинетными делишками, и вправду сильный менеджер
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raritet
1492508015
Тут можно полностью поддержать Дениса. Вопрос мотивации-стержневой не только с чисто воспитательной работы с молодыми , не знающими , по большому счету , почем фунт изюма. Этот вопрос полностью провален в РФПЛ. Не нужно главное упускать из виду русскую ментальность.
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piligrim1986
1492508243
а то ж
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spartach n1
1492508524
Бред какойта,были деньги гинер был на волне,а теперь посмотрим !
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каа
1492509732
перефразирую....Если бы у ЦСКА было бы столько же денег сколько у Зенита, то Гинер и с ЦСКА выиграл бы Лигу Чемпионов...
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neveldomha
1492518664
А если бы еще и Гвардиолла тренировал, то межгалактический кубок точно был бы наш.
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APchelov
1492519415
А вот если бы я руководил Зенитом, в нём точно не было бы дзюбы )
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Мары
1492519454
Если б у бабушки был куй, она б была дедушкой. Денису давно стоит знать, что в футболе сослагательное наклонение, не уместно.
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chempion_cska
1492525522
Евгения Ленноровича не отдадим в Зенит.
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rubinovyi2
1492541465
Весь верх ЦСКА заканчивается в Еврокубках..
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