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  • Бушманов считает равными шансы ЦСКА и «Зенита» на серебро РФПЛ

Бушманов считает равными шансы ЦСКА и «Зенита» на серебро РФПЛ

17 апреля 2017, 15:28
12

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что ЦСКА и «Зенит» имеют одинаковые шансы на завоевание серебряных медалей РФПЛ. По словам специалиста, армейцы выглядят более стабильно, зато сине-бело-голубые обладают более сильным составом.

«Шансы у «Зенита» и ЦСКА примерно равны, а исход будет зависеть от того, кто лучше проведет концовку чемпионата. Мне кажется, ЦСКА выглядит стабильнее, а «Зенит», может быть, сильнее по составу, но играет нестабильно.

Эти факторы уравнивают друг друга, поэтому и говорю, что шансы ЦСКА и «Зенита» на вторую строчку равны», – сказал Бушманов.

После 23-х туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий третьим «Зенит» на одно очко. От лидирующего «Спартака» красно-синие и петербуржцы отстают на 10 и 11 баллов соответственно.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Бушманов Евгений
Комментарии (12)
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NEON-SM
1492432695
у цска календарь труднее, но, по мне у них и команда послажанней, особенно в обороне, у зенита наоборот, нападение вроди и ничего, но защита проходной двор с дворецким Ивановичем
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сасас
1492433679
если Луческа останется- то шансы 95/5 в пользу ЦСКА
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сасас
1492433910
более того, с Луческой- Зенит вообще в Еврокубки не попадёт
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Мары
1492436420
Шансы действительно равны.У ЦСКА хорошая защита и нулёвое нападение.У Зенита всё в точности наоборот.У кого нервы крепче, того и тапки.
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Garrincha58
1492438567
кули сейчас считать шансы шмансы ЦСКА будут вторыми, а Зенит четвертое место к бабке не ходи
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subbotaspartak
1492439778
Хорошие мысли не проходят даром, У них равные шансы с Краснодаром.
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Mahone
1492444962
Зенит будет вторым!!!!!!!!
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alextoga
1492445109
Лучше уж Зенит, Луческу убрать и с новым тренером норм будет - игроки есть
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Копытин
1492450967
Было бы гораздо интереснее смотреть чемпионат не потеряй ЦСКА Мусу, Думбию и Ерему, а Зенит Халка и Витселя и не приди туда Луческу. И при этом Ростов в начале сезона не топили бы. Вот тогда наверняка чемпиона определил последний тур, да и еврокубковые места так-же.
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+50/-50
1492467355
У Зенитки выше. Составы примерно равны, а Главный зенитчик всё-таки круче, помаститей будет.
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