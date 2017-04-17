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    Бушманов считает равными шансы ЦСКА и «Зенита» на серебро РФПЛ

    Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что ЦСКА и «Зенит» имеют одинаковые шансы на завоевание серебряных медалей РФПЛ. По словам специалиста, армейцы выглядят более стабильно, зато сине-бело-голубые обладают более сильным составом.

    «Шансы у «Зенита» и ЦСКА примерно равны, а исход будет зависеть от того, кто лучше проведет концовку чемпионата. Мне кажется, ЦСКА выглядит стабильнее, а «Зенит», может быть, сильнее по составу, но играет нестабильно.

    Эти факторы уравнивают друг друга, поэтому и говорю, что шансы ЦСКА и «Зенита» на вторую строчку равны», – сказал Бушманов.

    После 23-х туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий третьим «Зенит» на одно очко. От лидирующего «Спартака» красно-синие и петербуржцы отстают на 10 и 11 баллов соответственно.

    Источник: Газета.ру

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    17.04.2017 15:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 апреля 2017, 01:15

      У Зенитки выше. Составы примерно равны, а Главный зенитчик всё-таки круче, помаститей будет.

      0
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      Рейтинг: +235

      Копытин 17 апреля 2017, 20:42

      Было бы гораздо интереснее смотреть чемпионат не потеряй ЦСКА Мусу, Думбию и Ерему, а Зенит Халка и Витселя и не приди туда Луческу. И при этом Ростов в начале сезона не топили бы. Вот тогда наверняка чемпиона определил последний тур, да и еврокубковые места так-же.

      2
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      Рейтинг: +10

      alextoga 17 апреля 2017, 19:05

      Лучше уж Зенит, Луческу убрать и с новым тренером норм будет - игроки есть

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 19:02

      Зенит будет вторым!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 апреля 2017, 17:36

      Хорошие мысли не проходят даром,
      У них равные шансы с Краснодаром.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 апреля 2017, 17:16

      кули сейчас считать шансы шмансы ЦСКА будут вторыми, а Зенит четвертое место к бабке не ходи

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 16:40

      Шансы действительно равны.У ЦСКА хорошая защита и нулёвое нападение.У Зенита всё в точности наоборот.У кого нервы крепче, того и тапки.

      -3
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      Рейтинг: +439

      сасас 17 апреля 2017, 15:58

      более того, с Луческой- Зенит вообще в Еврокубки не попадёт

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 17 апреля 2017, 15:54

      если Луческа останется- то шансы 95/5 в пользу ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 15:38

      у цска календарь труднее, но, по мне у них и команда послажанней, особенно в обороне, у зенита наоборот, нападение вроди и ничего, но защита проходной двор с дворецким Ивановичем

      2
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