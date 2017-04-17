Бушманов считает равными шансы ЦСКА и «Зенита» на серебро РФПЛ

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что ЦСКА и «Зенит» имеют одинаковые шансы на завоевание серебряных медалей РФПЛ. По словам специалиста, армейцы выглядят более стабильно, зато сине-бело-голубые обладают более сильным составом.

«Шансы у «Зенита» и ЦСКА примерно равны, а исход будет зависеть от того, кто лучше проведет концовку чемпионата. Мне кажется, ЦСКА выглядит стабильнее, а «Зенит», может быть, сильнее по составу, но играет нестабильно.

Эти факторы уравнивают друг друга, поэтому и говорю, что шансы ЦСКА и «Зенита» на вторую строчку равны», – сказал Бушманов.

После 23-х туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий третьим «Зенит» на одно очко. От лидирующего «Спартака» красно-синие и петербуржцы отстают на 10 и 11 баллов соответственно.