Калиниченко: «Промес – европейский игрок и человек, ему в любом случае будет комфортно в Англии, Германии или Испании»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что хавбек красно-белых Квинси Промес с самого начала продемонстрировал, что является игроком высокого уровня для РФПЛ. Также он отметил, что голландцу, как человеку с европейским менталитетом, будет комфортно жить и выступать в Англии, Германии или Испании.

«Перерос ли Промес уровень чемпионата России, как говорит Луческу? Квинси изначально показал, что он топ для РФПЛ. Буквально через месяц он уже был одной из звезд – забивал, отдавал передачи. Если будет предложение – надо уезжать. Топ-клубы наверняка следят за голландцем, так что Лига чемпионов от него никуда не денется. Если же подобного интереса не возникнет, то лучше задержаться в «Спартаке» и помочь команде проявить себя в главном европейском турнире. Здесь комфортные условия, все для Квинси знакомо.

Промес – европейский футболист и человек, ему в любом случае будет комфортно в Англии, Германии или Испании. У него нет мыслей, присущих нашему менталитету – дома хорошо, зачем куда-то ехать», – сказал Калиниченко.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 22-х поединках, записав в свой актив 10 голов и девять результативных передач.