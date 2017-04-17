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  • Калиниченко: «Промес – европейский игрок и человек, ему в любом случае будет комфортно в Англии, Германии или Испании»

Калиниченко: «Промес – европейский игрок и человек, ему в любом случае будет комфортно в Англии, Германии или Испании»

17 апреля 2017, 14:13
3

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что хавбек красно-белых Квинси Промес с самого начала продемонстрировал, что является игроком высокого уровня для РФПЛ. Также он отметил, что голландцу, как человеку с европейским менталитетом, будет комфортно жить и выступать в Англии, Германии или Испании.

«Перерос ли Промес уровень чемпионата России, как говорит Луческу? Квинси изначально показал, что он топ для РФПЛ. Буквально через месяц он уже был одной из звезд – забивал, отдавал передачи. Если будет предложение – надо уезжать. Топ-клубы наверняка следят за голландцем, так что Лига чемпионов от него никуда не денется. Если же подобного интереса не возникнет, то лучше задержаться в «Спартаке» и помочь команде проявить себя в главном европейском турнире. Здесь комфортные условия, все для Квинси знакомо.

Промес – европейский футболист и человек, ему в любом случае будет комфортно в Англии, Германии или Испании. У него нет мыслей, присущих нашему менталитету – дома хорошо, зачем куда-то ехать», – сказал Калиниченко.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 22-х поединках, записав в свой актив 10 голов и девять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Калиниченко Максим Промес Квинси
Комментарии (3)
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Мары
1492428981
Тут Макс Америки не открыл. Промес сам родом с Нидерландов, так что ему всюду будет комфортно в Европе. Хотя очень бы хотелось чтоб парень у нас задержался, в ЛЧ поиграл, помог бы нам титул удержать.Одно твоё появление в стартовом составе вызывает стойкую истерику у некоторых подвидов бомжей и лошадей.
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84aivengo
1492432083
респект селекционной службе спартака за промеса !
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