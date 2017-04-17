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    Калиниченко: «Промес – европейский игрок и человек, ему в любом случае будет комфортно в Англии, Германии или Испании»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что хавбек красно-белых Квинси Промес с самого начала продемонстрировал, что является игроком высокого уровня для РФПЛ. Также он отметил, что голландцу, как человеку с европейским менталитетом, будет комфортно жить и выступать в Англии, Германии или Испании.

    «Перерос ли Промес уровень чемпионата России, как говорит Луческу? Квинси изначально показал, что он топ для РФПЛ. Буквально через месяц он уже был одной из звезд – забивал, отдавал передачи. Если будет предложение – надо уезжать. Топ-клубы наверняка следят за голландцем, так что Лига чемпионов от него никуда не денется. Если же подобного интереса не возникнет, то лучше задержаться в «Спартаке» и помочь команде проявить себя в главном европейском турнире. Здесь комфортные условия, все для Квинси знакомо.

    Промес – европейский футболист и человек, ему в любом случае будет комфортно в Англии, Германии или Испании. У него нет мыслей, присущих нашему менталитету – дома хорошо, зачем куда-то ехать», – сказал Калиниченко.

    В нынешнем сезоне Промес принял участие в 22-х поединках, записав в свой актив 10 голов и девять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 апреля 2017, 15:28

      респект селекционной службе спартака за промеса !

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 14:36

      Тут Макс Америки не открыл.
      Промес сам родом с Нидерландов, так что ему всюду будет комфортно в Европе.
      Хотя очень бы хотелось чтоб парень у нас задержался, в ЛЧ поиграл, помог бы нам титул удержать.Одно твоё появление в стартовом составе вызывает стойкую истерику у некоторых подвидов бомжей и лошадей.

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      Рейтинг: +1426

      Freyd > Мары 17 апреля 2017, 21:26

      Ну не истерику,но подряжают минимум двух защитников

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