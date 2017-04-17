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    Калиниченко: «Спартак» не разрывает всех в клочья, но лидирует заслуженно»

    Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко считает, что красно-белые заслуженно лидируют в чемпионате России с отрывом в десять очков. При этом отметил, что главные проблемы команды кроются в нестабильной игре в оборонительной линии. Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

    – «Спартак» не разрывает соперников в клочья, но лидирует заслуженно. И по игре уж точно больше других в этом сезоне достоин чемпионства.

    – Как насчет изъянов?

    – Главную тревогу по-прежнему вызывает оборона. Она должна быть наименее подвержена ротации. А Каррера никак не определится с оптимальным сочетанием. Лишь Комбаров на левом фланге безальтернативен. Все защитники выступают неровно, никого из них образцом надежности не назовешь. В остальных линиях проблем не вижу. Особенно радует полузащита, где Фернандо, Глушаков и Зобнин выглядят очень уверенно, грамотно подчищают огрехи креативной атакующей группы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 07:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 13:54

      Всему свое время)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 10:59

      В обороне действительно проблемы.Если Массимо удастся стабилизировать работу оборонцев, так и нападение откроется с совершенно другой стороны.Когда у бойца надёжный тыл, так и атака начинает действовать более уверенно.

      -3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 07:36

      Казахстан гордиться вами Спартак!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 07:36

      Составы подравнялись,рвать никому не получится,но Спартак сильнее на данном этапе!!!!!!!

      3
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