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  • Калиниченко: «Спартак» не разрывает всех в клочья, но лидирует заслуженно»

Калиниченко: «Спартак» не разрывает всех в клочья, но лидирует заслуженно»

17 апреля 2017, 07:31
4

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко считает, что красно-белые заслуженно лидируют в чемпионате России с отрывом в десять очков. При этом отметил, что главные проблемы команды кроются в нестабильной игре в оборонительной линии. Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

– «Спартак» не разрывает соперников в клочья, но лидирует заслуженно. И по игре уж точно больше других в этом сезоне достоин чемпионства.

– Как насчет изъянов?

– Главную тревогу по-прежнему вызывает оборона. Она должна быть наименее подвержена ротации. А Каррера никак не определится с оптимальным сочетанием. Лишь Комбаров на левом фланге безальтернативен. Все защитники выступают неровно, никого из них образцом надежности не назовешь. В остальных линиях проблем не вижу. Особенно радует полузащита, где Фернандо, Глушаков и Зобнин выглядят очень уверенно, грамотно подчищают огрехи креативной атакующей группы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Калиниченко Максим
Комментарии (4)
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Mahone
1492403796
Составы подравнялись,рвать никому не получится,но Спартак сильнее на данном этапе!!!!!!!
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Mahone
1492403812
Казахстан гордиться вами Спартак!!!!!!
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Мары
1492415980
В обороне действительно проблемы.Если Массимо удастся стабилизировать работу оборонцев, так и нападение откроется с совершенно другой стороны.Когда у бойца надёжный тыл, так и атака начинает действовать более уверенно.
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Д Альбертини
1492426461
Всему свое время)
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