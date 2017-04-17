Калиниченко: «Спартак» не разрывает всех в клочья, но лидирует заслуженно»

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко считает, что красно-белые заслуженно лидируют в чемпионате России с отрывом в десять очков. При этом отметил, что главные проблемы команды кроются в нестабильной игре в оборонительной линии. Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

– «Спартак» не разрывает соперников в клочья, но лидирует заслуженно. И по игре уж точно больше других в этом сезоне достоин чемпионства.

– Как насчет изъянов?

– Главную тревогу по-прежнему вызывает оборона. Она должна быть наименее подвержена ротации. А Каррера никак не определится с оптимальным сочетанием. Лишь Комбаров на левом фланге безальтернативен. Все защитники выступают неровно, никого из них образцом надежности не назовешь. В остальных линиях проблем не вижу. Особенно радует полузащита, где Фернандо, Глушаков и Зобнин выглядят очень уверенно, грамотно подчищают огрехи креативной атакующей группы.