Хаби Алонсо мог оказаться в «Барселоне» Гвардиолы

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо признался, что мог оказаться в 2009 году не в «Реале», а в «Барселоне». Напомним, что испанец перешел в «Королевский клуб» из «Ливерпуля».

«Тогда Рафаэль Бенитес сказал мне, что руководство клуба хочет выставить меня на трансфер. «Барселону» возглавлял в те времена Хосеп Гвардиола, который и заинтересовался мной. Бенитес сказал ему, что я игрок, который может вписаться в его игровую модель. Но уже начал проявлять себя Бускетс, который выглядел очень перспективно. Поэтому Гвардиола выбрал Бускетса и не ошибся», – рассказал Алонсо.

Стоит отметить, что испанец выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. В составе «Реала» он играл до 2014 года.