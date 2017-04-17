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    Хаби Алонсо мог оказаться в «Барселоне» Гвардиолы

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо признался, что мог оказаться в 2009 году не в «Реале», а в «Барселоне». Напомним, что испанец перешел в «Королевский клуб» из «Ливерпуля».

    «Тогда Рафаэль Бенитес сказал мне, что руководство клуба хочет выставить меня на трансфер. «Барселону» возглавлял в те времена Хосеп Гвардиола, который и заинтересовался мной. Бенитес сказал ему, что я игрок, который может вписаться в его игровую модель. Но уже начал проявлять себя Бускетс, который выглядел очень перспективно. Поэтому Гвардиола выбрал Бускетса и не ошибся», – рассказал Алонсо.

    Стоит отметить, что испанец выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. В составе «Реала» он играл до 2014 года.

    Источник: AS

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    17.04.2017 07:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 17 апреля 2017, 12:28

      Все сложилось для всех удачно.

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