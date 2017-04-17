Горлукович: «Иванович даже не пассажир. Петрушка!»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович резко высказался о «Зените», а также прокомментировал неудачную игру защитника Бранислава Ивановича, назвав ее катастрофой.

«Зенит» – это вообще печальное зрелище. Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Это безобразие, ей-богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься.

А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу. Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси. Даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!» – сказал Горлукович.

Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.