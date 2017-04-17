Горлукович: «Иванович даже не пассажир. Петрушка!»

Кадровая политика Зенита дала трещину с покупкой Кокорина и Дзюбы. Их брали авансом, в надежде, что раскроются. Увы, ребята оказались не теми. Ущербной и депрессивной стала с приглашением Луческу. Он был вроде кота в мешке, но, всё равно, взяли пенсионера. С приходом Ивановича политика стала ясной и понятной - нет её, есть одна авантюра!.
Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович резко высказался о «Зените», а также прокомментировал неудачную игру защитника Бранислава Ивановича, назвав ее катастрофой.
«Зенит» – это вообще печальное зрелище. Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Это безобразие, ей-богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься.
А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу. Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси. Даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!» – сказал Горлукович.
Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.