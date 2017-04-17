Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Горлукович: «Иванович даже не пассажир. Петрушка!»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович резко высказался о «Зените», а также прокомментировал неудачную игру защитника Бранислава Ивановича, назвав ее катастрофой.

    «Зенит» – это вообще печальное зрелище. Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Это безобразие, ей-богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься.

    А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу. Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси. Даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!» – сказал Горлукович.

    Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2017 06:44
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 17 апреля 2017, 14:31

      Кадровая политика Зенита дала трещину с покупкой Кокорина и Дзюбы. Их брали авансом, в надежде, что раскроются. Увы, ребята оказались не теми. Ущербной и депрессивной стала с приглашением Луческу. Он был вроде кота в мешке, но, всё равно, взяли пенсионера. С приходом Ивановича политика стала ясной и понятной - нет её, есть одна авантюра!.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 17 апреля 2017, 12:04

      Вроде скоро чемпионат Белорусии будет сильнее нашего с таким подъемом футбола в нашей стране

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      jet andy 17 апреля 2017, 11:56

      Цыган, на выход!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 17 апреля 2017, 11:49

      Может оскорблять и не обязательно , но середнячок, сборище и опущеные - это как раз про нынешний Зенит. Команды нет, есть нечто с ох....ой зарплатой и минимумом мотивации. Про катастрофу тоже верно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 17 апреля 2017, 11:34

      Стариков - гнать нужно из команды и набирать молодых амбициозных! Они пешком ходить не будут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 17 апреля 2017, 11:26

      Сначала нужно Луческу убрать из команды!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +961

      Mr Green 17 апреля 2017, 11:19

      Горлукович старый идиот. Все голы и опасные моменты пришли с зоны Нету-Кришито, а вот как раз зона Иванович-Смольников была надёжна. Деревянный защитник российского клуба рассуждает о человеке, который поиграл на высшем уровне, даже смешно читать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 17 апреля 2017, 11:02

      Правильные слова, и не резко он высказался, а вполне по делу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 10:34

      Жёстко Серёга по Ивановичу прошёлся, хотя в принципе имеет право.Сам защитник.Жёсткий.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 апреля 2017, 10:34

      Промес молодец, повозил всю оборону Зины, Егоров еще пожалел пару фолов не заметил, хотя Нетту как минимум на ЖК набрал.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11