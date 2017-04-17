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Горлукович: «Иванович даже не пассажир. Петрушка!»

17 апреля 2017, 06:44
34

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович резко высказался о «Зените», а также прокомментировал неудачную игру защитника Бранислава Ивановича, назвав ее катастрофой.

«Зенит» – это вообще печальное зрелище. Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Это безобразие, ей-богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься.

А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу. Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси. Даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!» – сказал Горлукович.

Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Горлукович Сергей
Комментарии (34)
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TRELL
1492404478
Придурок,ей богу!
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Болельщик Реал Мадрида
1492409163
Бранислав, неплохо устроился! Отдал свои лучшие годы лондонскому "Челси", был им полезен выиграл много титулов с этим клубом. Забил в финале Кубка УЕФА победный мяч, а теперь можно и в " Зенит" на народное достояние. Можно просто получать деньги за авторитет и заслуги. Это в РФПЛ дебилы, собирают пенсионеров, которые когда-то гремели в топ-клубах. Мадридский "Реал", собирает молодых, сильных и перспективных, а " Зенит" хлам и пенсионеров. Как например Хави Гарсия, Иванович, Дзюба и Коко.
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FanatSerj
1492412216
Тут даже не клубе Зенит дело, просто у нас в стране радуются, когда богатые обсираются. Не смотря на то что Спартак совсем не бедный, но в данном случае беднее. Посмотрите как Спартак будут чмырить если он Ростову влетит.
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BarStep
1492413197
Что не спамовец - то эксперт.... и каждый только по Зениту! Это уже трек нынешнего сезона... Используйте момент, мы конечно уберем это недоразумение луческу, и в следующем сезоне у вас не будет повода "зубоскалить"...
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Опорник84
1492413336
Давайте будем откровенны, Иванович уже на закате своей карьеры, из Челси хороший футболист в Россию не приедет! А наши клубы готовы платить огромные деньги уже за отыгранный материал!
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ufos73
1492414444
Промес молодец, повозил всю оборону Зины, Егоров еще пожалел пару фолов не заметил, хотя Нетту как минимум на ЖК набрал.
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Мары
1492414466
Жёстко Серёга по Ивановичу прошёлся, хотя в принципе имеет право.Сам защитник.Жёсткий.
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Mr Green
1492417189
Горлукович старый идиот. Все голы и опасные моменты пришли с зоны Нету-Кришито, а вот как раз зона Иванович-Смольников была надёжна. Деревянный защитник российского клуба рассуждает о человеке, который поиграл на высшем уровне, даже смешно читать.
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sergun-kuk
1492417578
Сначала нужно Луческу убрать из команды!
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monser08
1492418940
Может оскорблять и не обязательно , но середнячок, сборище и опущеные - это как раз про нынешний Зенит. Команды нет, есть нечто с ох....ой зарплатой и минимумом мотивации. Про катастрофу тоже верно.
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