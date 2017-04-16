Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Мой прогноз: Дзюба не забьет, но «Зенит» выиграет»

Радимов: «Мой прогноз: Дзюба не забьет, но «Зенит» выиграет»

16 апреля 2017, 17:45
31

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос бывшего тренера «Спартака» Егора Титова о форварде питерского клуба Артеме Дзюбе. Напомним, сегодня состоится встреча красно-белых против «Зенита».

– Как ты считаешь – забьет ли Дзюба? Кстати, мой прогноз – забьет.

– Мой прогноз: Дзюба не забьет, но «Зенит» выиграет. Артему в Москве будет непросто, хочу его поддержать. Не понимаю, за что на него сейчас многие так ополчились. Я полностью на его стороне. И в словах про «сектантов» ничего страшного не вижу. Что касается «Зенита», пусть Дзюба и впредь с таким же рвением защищает его цвета.
Конечно, как петербуржцу мне хочется видеть в команде больше доморощенных ребят. Но Дзюба, будучи воспитанником «Спартака», играет за «Зенит» честно.

Поэтому я двумя руками за Артема. Желаю ему удачи в воскресной игре. Еще хочу поддержать Мирчу Луческу. Считаю, что и футболисты должны это сделать. На него сейчас обрушилось очень много критики. Но он – главный тренер команды «Зенит». Поэтому петербуржцы просто обязаны быть на его стороне. Иначе, если не мы, то этого никто не сделает.

Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор Дзюба Артем Луческу Мирча Радимов Владислав
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mahone
1492355026
Дзюба не забьет конечно и Зенит не выиграет,вот вам прогноз,Спартак чемпион,вот на следующий год поборитесь с нами
Ответить
Диктор
1492355338
Спартак победит.
Ответить
Cipolino
1492356283
У мя альтернативный-Дзюба забьёт,но "Бздинит" просрёт.
Ответить
shurik45
1492361349
Коко по центру ,а Кержача на фланг ,тогда будет острее.
Ответить
pzdc.
1492368670
Хреновый прогнозист) И Дзюбиньо забил и Зенит не выиграл)
Ответить
Nahabinec
1492368827
Радимов дно прогнозов)
Ответить
Диктор
1492369276
Прогнозист херов.
Ответить
Liverpool#krasnodar
1492369852
Всё мимо
Ответить
alSm
1492370566
Влад, жаль ты не угадал!
Ответить
ArReal
1492372711
Таня Буланова и то наверно точнее прогноз дала...
Ответить
Главные новости
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
1
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
1
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
7
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
1
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
14
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Все новости
Все новости
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
4
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
14
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
3
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+