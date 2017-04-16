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    Радимов: «Мой прогноз: Дзюба не забьет, но «Зенит» выиграет»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос бывшего тренера «Спартака» Егора Титова о форварде питерского клуба Артеме Дзюбе. Напомним, сегодня состоится встреча красно-белых против «Зенита».

    – Как ты считаешь – забьет ли Дзюба? Кстати, мой прогноз – забьет.

    – Мой прогноз: Дзюба не забьет, но «Зенит» выиграет. Артему в Москве будет непросто, хочу его поддержать. Не понимаю, за что на него сейчас многие так ополчились. Я полностью на его стороне. И в словах про «сектантов» ничего страшного не вижу. Что касается «Зенита», пусть Дзюба и впредь с таким же рвением защищает его цвета.
    Конечно, как петербуржцу мне хочется видеть в команде больше доморощенных ребят. Но Дзюба, будучи воспитанником «Спартака», играет за «Зенит» честно.

    Поэтому я двумя руками за Артема. Желаю ему удачи в воскресной игре. Еще хочу поддержать Мирчу Луческу. Считаю, что и футболисты должны это сделать. На него сейчас обрушилось очень много критики. Но он – главный тренер команды «Зенит». Поэтому петербуржцы просто обязаны быть на его стороне. Иначе, если не мы, то этого никто не сделает.

    Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 17:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 16 апреля 2017, 22:58

      Таня Буланова и то наверно точнее прогноз дала...

      1
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      Рейтинг: +56

      alSm 16 апреля 2017, 22:22

      Влад, жаль ты не угадал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 16 апреля 2017, 22:10

      Всё мимо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2017, 22:01

      Прогнозист херов.

      0
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      Рейтинг: +52

      Nahabinec 16 апреля 2017, 21:53

      Радимов дно прогнозов)

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 16 апреля 2017, 21:51

      Хреновый прогнозист)

      И Дзюбиньо забил и Зенит не выиграл)

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 апреля 2017, 19:49

      Коко по центру ,а Кержача на фланг ,тогда будет острее.

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      Рейтинг: +450

      Houston 16 апреля 2017, 18:35

      Скажу только одно. ДАВАЙ, УДАЧИ)))

      0
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 16 апреля 2017, 18:24

      У мя альтернативный-Дзюба забьёт,но "Бздинит" просрёт.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 апреля 2017, 18:17

      Дзюба с пенки если только, за нырок...

      0
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