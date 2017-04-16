Радимов: «Мой прогноз: Дзюба не забьет, но «Зенит» выиграет»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос бывшего тренера «Спартака» Егора Титова о форварде питерского клуба Артеме Дзюбе. Напомним, сегодня состоится встреча красно-белых против «Зенита».

– Как ты считаешь – забьет ли Дзюба? Кстати, мой прогноз – забьет.

– Мой прогноз: Дзюба не забьет, но «Зенит» выиграет. Артему в Москве будет непросто, хочу его поддержать. Не понимаю, за что на него сейчас многие так ополчились. Я полностью на его стороне. И в словах про «сектантов» ничего страшного не вижу. Что касается «Зенита», пусть Дзюба и впредь с таким же рвением защищает его цвета.

Конечно, как петербуржцу мне хочется видеть в команде больше доморощенных ребят. Но Дзюба, будучи воспитанником «Спартака», играет за «Зенит» честно.

Поэтому я двумя руками за Артема. Желаю ему удачи в воскресной игре. Еще хочу поддержать Мирчу Луческу. Считаю, что и футболисты должны это сделать. На него сейчас обрушилось очень много критики. Но он – главный тренер команды «Зенит». Поэтому петербуржцы просто обязаны быть на его стороне. Иначе, если не мы, то этого никто не сделает.

Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию матча.