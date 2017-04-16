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    Титов поставил бы в стартовый состав «Спартака» Зе Луиша на матч против «Зенита»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от состава красно-белых в матче 23-го тура РФПЛ против «Зенита». По словам специалиста, он выпустил бы с первых минут Зе Луиша.

    – Представим, что у тебя, как у тренера, есть Зе Луиш, Дзюба и Луис Адриано. Но в состав ты можешь поставить только одного – на позицию центрфорварда. Твой выбор?

    – Это смотря какой соперник. Если у него габаритные защитники и надо потолкаться, побороться – подойдут как Артем Дзюба, так и Зе Луиш. Еще вопрос – какие у меня крайние полузащитники. Если быстрые, с хорошей фланговой передачей, то опять же – либо Зе Луиш, либо Дзюба. Если играть в комбинационный футбол – то Луис Адриано. Он еще по «Шахтеру» знает, что это такое.Если же соперник «Зенит», учитывая, что у петербуржцев проблемы в обороне и очень медленные защитники, то однозначно – Зе Луиш. Он, обладая высокой скоростью и имея пространство, легко проникал бы в штрафную «Зенита». При своевременной передаче, конечно.

    Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 17:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 16 апреля 2017, 19:21

      вперед СПАРТАК

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 17:43

      Я бы согласился,но Спартак в любом составе,даже смешанном сильнее плаксивого Зенита Дзюбы и Луческу

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Паук за ЦСКА 16 апреля 2017, 18:19

      Цска разве умеет играть? деревья и нормальный Дзагоев

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Паук за ЦСКА 16 апреля 2017, 18:29

      кто еще в футболе ни-ни,ты не родился,когда я игру всех звезд СССР видет,вы кроме как материться и ругаться ничего не умеете,научитесь играть,будь уважителен к людям!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Паук за ЦСКА 16 апреля 2017, 18:30

      Будет трофей,скоро все старики уйдут посмотрим где ЦСКА будет,в первой лиге

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 апреля 2017, 17:28

      Ну ты же знаешь , что твои прогнозы них......я не РАБОТАЮТ

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 апреля 2017, 17:23

      Жизнь ползет как змея в траве
      Пока мы водим хоровод у фонтана
      Сейчас ты в дамках
      Но что ты запляшешь
      Когда из-за гор начнут опять вякать про брамонтана

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