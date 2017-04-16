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  • Титов поставил бы в стартовый состав «Спартака» Зе Луиша на матч против «Зенита»

Титов поставил бы в стартовый состав «Спартака» Зе Луиша на матч против «Зенита»

16 апреля 2017, 17:16
7

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от состава красно-белых в матче 23-го тура РФПЛ против «Зенита». По словам специалиста, он выпустил бы с первых минут Зе Луиша.

– Представим, что у тебя, как у тренера, есть Зе Луиш, Дзюба и Луис Адриано. Но в состав ты можешь поставить только одного – на позицию центрфорварда. Твой выбор?

– Это смотря какой соперник. Если у него габаритные защитники и надо потолкаться, побороться – подойдут как Артем Дзюба, так и Зе Луиш. Еще вопрос – какие у меня крайние полузащитники. Если быстрые, с хорошей фланговой передачей, то опять же – либо Зе Луиш, либо Дзюба. Если играть в комбинационный футбол – то Луис Адриано. Он еще по «Шахтеру» знает, что это такое.Если же соперник «Зенит», учитывая, что у петербуржцев проблемы в обороне и очень медленные защитники, то однозначно – Зе Луиш. Он, обладая высокой скоростью и имея пространство, легко проникал бы в штрафную «Зенита». При своевременной передаче, конечно.

Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор Дзюба Артем Адриано Луис Зе Луиш
Комментарии (7)
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shinnik
1492352634
Жизнь ползет как змея в траве Пока мы водим хоровод у фонтана Сейчас ты в дамках Но что ты запляшешь Когда из-за гор начнут опять вякать про брамонтана
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Юрэс
1492352935
Ну ты же знаешь , что твои прогнозы них......я не РАБОТАЮТ
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Mahone
1492353810
Я бы согласился,но Спартак в любом составе,даже смешанном сильнее плаксивого Зенита Дзюбы и Луческу
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Антон Конев
1492359700
вперед СПАРТАК
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