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    Озил отказался от 100 миллионов в Китае ради трофеев с «Арсеналом»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что получал предложение от китайского клуба с окладом 100 миллионов фунтов стерлингов за пять лет. Немецкий хавбек подчеркнул, что отказался от предложения, поскольку хочет выигрывать трофеи в составе «канониров».

    «Китайцы готовы были заплатить мне 100 миллионов фунтов за пять лет после уплаты налогов. Невероятная сумма, которая выходит за рамки моего воображения.

    Несмотря на это, мне понадобилось менее трех минут, чтобы отвергнуть предложение. Я сказал своему агенту, что еще не хочу завершать карьеру. Не хочу играть в Китае, сколько бы они ни предложили. Без вариантов. Я хочу выигрывать трофеи с «Арсеналом», – заявил Озил.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Озил забил шесть голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах.

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    Источник: Daily Mail

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    16.04.2017 12:33
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -186

      Protosser 17 апреля 2017, 09:35

      Кто-то его жестоко обманул в Лондоне..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 19:45

      ДААААААА,езжай в Китай!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 16 апреля 2017, 18:21

      каких трофеев?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Civen 16 апреля 2017, 16:47

      Во дурак!)

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 16 апреля 2017, 14:46

      Арсенал и трофеи! смешно....

      2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Evgeniy32 16 апреля 2017, 16:34

      В нынешнем его состоянии к сожалению да! Философия Венгера и его модели игры и тактик уже не актуальны в современном скоростном футболе.

      1
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Tigerss 16 апреля 2017, 18:01

      Про Зенит тут не идет разговор, дело не толькл в игроках но и в тренере, правильно написал "Болельщик Реал Мадрида". Ты лучше напомни когда Венгер брал титулы??? Сколько было потрачено за последние годы на трансферы??? Где результат?

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      Рейтинг: +28

      kram55 16 апреля 2017, 14:03

      "ради трофеев с «Арсеналом»" - ахахах, арсенал тут вообще не при чем, просто он понимает, что в Китае он скатится и его в сборную не будут брать, да и в целом по сути крест на карьере поставит) вот если через лет 5 предложат снова, то с радостью пойдет на высокооплачиваемую "пенсию".

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 апреля 2017, 13:57

      Ну так то 20 лямов в год это не такая уж и космическая сума...
      Думаю он просто ещё хочет поиграть с хорошими оппонентами,в трофеи Арсенала верят только законченные оптимисты,при всем уважении к фанатам лондонцев(((

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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 16 апреля 2017, 13:49

      Сомнительный отказ.
      Точнее, он правильный, но явно не ради арсенала.
      Ради каких трофеев ?
      Кубка англии, или чего ?
      Странно

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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 16 апреля 2017, 13:41

      Свистит!

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 16 апреля 2017, 13:31

      Ради трофеев надо было оставаться в Реале, а с Арсеналом сомнительно.

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