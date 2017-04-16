Озил отказался от 100 миллионов в Китае ради трофеев с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что получал предложение от китайского клуба с окладом 100 миллионов фунтов стерлингов за пять лет. Немецкий хавбек подчеркнул, что отказался от предложения, поскольку хочет выигрывать трофеи в составе «канониров».

«Китайцы готовы были заплатить мне 100 миллионов фунтов за пять лет после уплаты налогов. Невероятная сумма, которая выходит за рамки моего воображения.

Несмотря на это, мне понадобилось менее трех минут, чтобы отвергнуть предложение. Я сказал своему агенту, что еще не хочу завершать карьеру. Не хочу играть в Китае, сколько бы они ни предложили. Без вариантов. Я хочу выигрывать трофеи с «Арсеналом», – заявил Озил.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Озил забил шесть голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах.

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