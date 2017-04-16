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  • Озил отказался от 100 миллионов в Китае ради трофеев с «Арсеналом»

Озил отказался от 100 миллионов в Китае ради трофеев с «Арсеналом»

16 апреля 2017, 12:33
16

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что получал предложение от китайского клуба с окладом 100 миллионов фунтов стерлингов за пять лет. Немецкий хавбек подчеркнул, что отказался от предложения, поскольку хочет выигрывать трофеи в составе «канониров».

«Китайцы готовы были заплатить мне 100 миллионов фунтов за пять лет после уплаты налогов. Невероятная сумма, которая выходит за рамки моего воображения.

Несмотря на это, мне понадобилось менее трех минут, чтобы отвергнуть предложение. Я сказал своему агенту, что еще не хочу завершать карьеру. Не хочу играть в Китае, сколько бы они ни предложили. Без вариантов. Я хочу выигрывать трофеи с «Арсеналом», – заявил Озил.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Озил забил шесть голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах.

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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Весь мир Арсенал Озил Месут
Комментарии (16)
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sidul1
1492336705
зря он вообще связался с Арсеналом
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Oblommoff
1492336721
ради ЧЕГО??)
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red-white fox
1492338707
Ради трофеев надо было оставаться в Реале, а с Арсеналом сомнительно.
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Михаил Шевченко
1492340265
Ну так то 20 лямов в год это не такая уж и космическая сума... Думаю он просто ещё хочет поиграть с хорошими оппонентами,в трофеи Арсенала верят только законченные оптимисты,при всем уважении к фанатам лондонцев(((
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kram55
1492340618
"ради трофеев с «Арсеналом»" - ахахах, арсенал тут вообще не при чем, просто он понимает, что в Китае он скатится и его в сборную не будут брать, да и в целом по сути крест на карьере поставит) вот если через лет 5 предложат снова, то с радостью пойдет на высокооплачиваемую "пенсию".
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Evgeniy32
1492343195
Арсенал и трофеи! смешно....
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Civen
1492350458
Во дурак!)
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ilya43rus
1492356107
каких трофеев?))
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Mahone
1492361132
ДААААААА,езжай в Китай!!!!!!!!!!!
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Protosser
1492410955
Кто-то его жестоко обманул в Лондоне..
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