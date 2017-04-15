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    Судейский инспектор УЕФА заявил, что Левников должен был наказать Витиньо за удар локтем Кудряшова

    Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд заявил, что главный арбитр матча 23-го тура РФПЛ ЦСКА«Ростов» (0:0) Кирилл Левников был обязан наказать предупреждением нападающего армейцев Витиньо. На 90-й минуте встречи бразилец в борьбе ударил локтем в лицо защитника ростовчан Федора Кудряшова. После игры главный тренер желто-синих Иван Данильянц сообщил, что у футболиста обороны донской команды сломана носовая перегородка.

    «Момент спорный. Витиньо вскользь прошелся по лицу Кудряшову, за что Левников должен был дать ему желтую карточку, посоветовавшись со своим помощником. Об удалении речи быть не может, так как это неумышленное действие, но бразилец все-таки задел Кудряшова. Кирилл неплохо отсудил этот матч, но здесь не разобрался», – сказал Бартфельд.

    После 23-х туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице с 44 очками в активе. «Ростов» располагается на восьмом месте, набрав 33 балла.

    Источник: ТАСС

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    15.04.2017 18:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +728

      GammiD 15 апреля 2017, 21:36

      Выставленный локоть, за такое в еврокубке дали бы прямую красную!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 15 апреля 2017, 20:19

      Был бы этот Витиньо спартаковцем вонь стояла бы по всем сайтам ! Кудряшову здоровья !

      1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 15 апреля 2017, 19:18

      Как говорится судья пид***с! Да и витиньо тоже! Да и кони такие же! !!

      3
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      Рейтинг: +2250

      kvm 15 апреля 2017, 18:24

      он сам носом клюнул

      -2
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