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  • Судейский инспектор УЕФА заявил, что Левников должен был наказать Витиньо за удар локтем Кудряшова

Судейский инспектор УЕФА заявил, что Левников должен был наказать Витиньо за удар локтем Кудряшова

15 апреля 2017, 18:18
4

Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд заявил, что главный арбитр матча 23-го тура РФПЛ ЦСКА«Ростов» (0:0) Кирилл Левников был обязан наказать предупреждением нападающего армейцев Витиньо. На 90-й минуте встречи бразилец в борьбе ударил локтем в лицо защитника ростовчан Федора Кудряшова. После игры главный тренер желто-синих Иван Данильянц сообщил, что у футболиста обороны донской команды сломана носовая перегородка.

«Момент спорный. Витиньо вскользь прошелся по лицу Кудряшову, за что Левников должен был дать ему желтую карточку, посоветовавшись со своим помощником. Об удалении речи быть не может, так как это неумышленное действие, но бразилец все-таки задел Кудряшова. Кирилл неплохо отсудил этот матч, но здесь не разобрался», – сказал Бартфельд.

После 23-х туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице с 44 очками в активе. «Ростов» располагается на восьмом месте, набрав 33 балла.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Кудряшов Федор Витиньо Левников Кирилл
Комментарии (4)
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kvm
1492269855
он сам носом клюнул
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Axe111
1492273090
Как говорится судья пид***с! Да и витиньо тоже! Да и кони такие же! !!
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a_who
1492276796
Был бы этот Витиньо спартаковцем вонь стояла бы по всем сайтам ! Кудряшову здоровья !
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GammiD
1492281384
Выставленный локоть, за такое в еврокубке дали бы прямую красную!
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