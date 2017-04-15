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    «Ростов» установил рекорд чемпионатов России по количеству нулевых ничьих подряд

    В матче 23-го тура РФПЛ «Ростов» в гостях поделил очки с ЦСКА – 0:0. Отметим, что четыре предыдущих встречи с участием ростовской команды заканчивались с аналогичным счетом.

    Таким образом, донской клуб установил рекорд чемпионатов России по количеству нулевых ничьих подряд. Прежнее достижение было установлено в 1999 году московским «Торпедо», которое закончила со счетом 0:0 четыре матча кряду.

    После ничьи «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 17:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 апреля 2017, 07:31

      Не плохая тенденция!.... Ростов отбирает очки у претендентов на высшие места, на очереди теперь пищевик)))

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > a-rakhmatov 16 апреля 2017, 12:46

      действительно, не плохая, а очень плохая..... Неплохая была бы арифметика, если бы из пяти нулевых матчей Ростов взял бы не ПЯТЬ очков, а выиграл бы два домашних матча и уступил три гостевых.... Тогда очков было бы ШЕСТЬ и Ростов, находясь на ПЯТОМ, а не на ДЕВЯТОМ(с учётом сегодняшней победы Локо) месте, имел бы шансы ИГРАТЬ В ЛЕ в следующем сезоне, а не ЗАКРЕПИТЬСЯ В "УВЕРЕННЫХ СЕРЕДНЯЧКАХ", ЧТО ОН И ДЕЛАЕТ СЕГОДНЯ.....

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 апреля 2017, 20:26

      За евро кубки! 4 5 места бьются аж 6 команд! Так что Ростову, гов......не !

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 апреля 2017, 17:38

      Тоже достижение!!!!!!!!!!!!!!! Кто как может,зато Спартак убежал от преследователей!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 апреля 2017, 17:33

      Скоро вообще перестанут на чужую половину поля бегать, а потом Бердыев их просто будет перед началом матча в штрафной расставлять ...

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Atom2020 15 апреля 2017, 17:50

      Собаке своей скажи1111111111111111111111111111111

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Atom2020 15 апреля 2017, 17:51

      ТЫ свинья позорная

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > minaev23 15 апреля 2017, 18:03

      Ты бы покакал сходил, а то лопнешь

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > max74 16 апреля 2017, 07:09

      А причем здесь Спартак? Я написал про Ростов. Бердыев играет в антифутбол. Нечего сказать по делу - проходи мимо. Хочешь высказаться про Спартак - иди в новости про Спартак и высказывайся, сколько влезет. Я высказал свое мнение про Ростов в новости про Ростов.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > max74 16 апреля 2017, 07:39

      Больной что ли? У кого это у нас? То что у меня написано в профиле "Спартак", так это сайт так решил написать (я-то просто новости хочу видеть) ... это не значит, что я тупое неадекватное фонатко спартака, срущее комментами по типу "Ростов - чмыри, Спартак - чемпион" ... Высказываюсь где хочу, как хочу и про какую хочу команду ... а не выискиваю комменты в ветках про любимую команду, не лезу в профиль ни к кому и не начинаю писать про совершенно левые клубы, которые к новости не относятся ... Действительно "причем здесь Спартак"? ... давайте подумаем ... может потому что ты хочешь задеть лично меня? ... не, не угадал?

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > max74 16 апреля 2017, 08:03

      Название моей команды тут ни причем, новость не про нее! ...
      Если "лично ты мне ни с какого бока", так и комментировал бы новость, а не мое мнение.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 апреля 2017, 17:28

      а 9 нулевых ничьих в сезоне это ещё не рекорд?

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 апреля 2017, 17:28

      Торпедо самая скучная команда была, теперь донские отобрали у нее это звание....

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 апреля 2017, 17:20

      супер достижение)) ура!

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