«Ростов» установил рекорд чемпионатов России по количеству нулевых ничьих подряд

В матче 23-го тура РФПЛ «Ростов» в гостях поделил очки с ЦСКА – 0:0. Отметим, что четыре предыдущих встречи с участием ростовской команды заканчивались с аналогичным счетом.

Таким образом, донской клуб установил рекорд чемпионатов России по количеству нулевых ничьих подряд. Прежнее достижение было установлено в 1999 году московским «Торпедо», которое закончила со счетом 0:0 четыре матча кряду.

После ничьи «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»