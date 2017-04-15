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  • «Ростов» установил рекорд чемпионатов России по количеству нулевых ничьих подряд

«Ростов» установил рекорд чемпионатов России по количеству нулевых ничьих подряд

15 апреля 2017, 17:14
14

В матче 23-го тура РФПЛ «Ростов» в гостях поделил очки с ЦСКА – 0:0. Отметим, что четыре предыдущих встречи с участием ростовской команды заканчивались с аналогичным счетом.

Таким образом, донской клуб установил рекорд чемпионатов России по количеству нулевых ничьих подряд. Прежнее достижение было установлено в 1999 году московским «Торпедо», которое закончила со счетом 0:0 четыре матча кряду.

После ничьи «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (14)
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Д Альбертини
1492266016
супер достижение)) ура!
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Мясной Упырь
1492266505
Торпедо самая скучная команда была, теперь донские отобрали у нее это звание....
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Masteralex
1492266535
а 9 нулевых ничьих в сезоне это ещё не рекорд?
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Atom2020
1492266805
Скоро вообще перестанут на чужую половину поля бегать, а потом Бердыев их просто будет перед началом матча в штрафной расставлять ...
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Mahone
1492267119
Тоже достижение!!!!!!!!!!!!!!! Кто как может,зато Спартак убежал от преследователей!!!!!!!!!!!
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_Kesh_Suntar_
1492277212
За евро кубки! 4 5 места бьются аж 6 команд! Так что Ростову, гов......не !
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a-rakhmatov
1492317078
Не плохая тенденция!.... Ростов отбирает очки у претендентов на высшие места, на очереди теперь пищевик)))
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