Гончаренко: «В матче с «Ростовом» у ЦСКА было достаточно моментов, чтобы победить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0). По словам белорусского специалиста, московский клуб имел достаточное количество голевых моментов, чтобы одержать победу.

«Чтобы забить нужны определенные атакующие действия. У ЦСКА были предпосылки, чтобы забить. Моментов было достаточно, чтобы выиграть. Но не хватило... Если бы выиграли, было бы больше шансов. Теперь надо побеждать в оставшихся встречах и ждать результатов соперников», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

После ничьи ЦСКА набрал 44 очка и сократил отставание от лидирующего, но имеющего игру в запасе «Спартака» до семи баллов. В активе «Ростова» – 33 очка и восьмая строчка.