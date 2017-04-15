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    Гончаренко: «В матче с «Ростовом» у ЦСКА было достаточно моментов, чтобы победить»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0). По словам белорусского специалиста, московский клуб имел достаточное количество голевых моментов, чтобы одержать победу.

    «Чтобы забить нужны определенные атакующие действия. У ЦСКА были предпосылки, чтобы забить. Моментов было достаточно, чтобы выиграть. Но не хватило... Если бы выиграли, было бы больше шансов. Теперь надо побеждать в оставшихся встречах и ждать результатов соперников», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    После ничьи ЦСКА набрал 44 очка и сократил отставание от лидирующего, но имеющего игру в запасе «Спартака» до семи баллов. В активе «Ростова» – 33 очка и восьмая строчка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 17:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +387

      petlyra 16 апреля 2017, 03:53

      Наигрывай молодежь, готовься к следующему сезону.

      1
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 15 апреля 2017, 19:32

      Ростов отскочил повезло))ЦСКА само виновато все было в их руках растранжирили все моменты

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 15 апреля 2017, 19:18

      Спартак каждую игру должен забивать по 5-7 штук,однако же только 2 или 3 залетает.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2017, 18:06

      Моменты это моменты и надо было их реализовывать.

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 апреля 2017, 17:34

      А почему не забили?

      0
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