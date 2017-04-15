Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу взял Шатова на матч со «Спартаком»

    Футболисты «Зенита» в количестве 23-х человек отправились в Москву на поединок 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Среди прочих присутствует и хавбек Олег Шатов, имеющий разногласия с главным тренером петербуржцев Мирчей Луческу.

    Вратари: Лодыгин, Лунев, Рудаков.

    Защитники: Анюков, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Жирков.

    Полузащитники: Гарсия, Эрнани, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Жулиано, Молло, Данни, Мак, Шатов.

    Нападающие: Джорджевич, Кокорин, Дзюба, Кержаков.

    Матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится в воскресенье, 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 16 апреля 2017, 02:17

      Толк есть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 апреля 2017, 20:35

      Взял-не значит, что даст ему играть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 апреля 2017, 20:25

      Да просто Шатов купил абонемент в первый ряд, вот и возят его )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2017, 20:21

      Для чего взял то? Чтобы он присмотрелся к своей будущей команде?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 апреля 2017, 19:24

      Думаю Лунев в воротах это неплохая идея...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 апреля 2017, 19:22

      Шатова и Данни выпустить на 67-й минуте, а до этого измотать Спартак играя 2- м номером, ох Гарсии тяжело придется !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 15 апреля 2017, 19:07

      Луческу, Спартак не обыграете, в Питер не возвращайся. Бери билет в Румынию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 апреля 2017, 18:55

      если бы не лимит играли бы и Мак и Молло а этих дуремаров Дзюбы и Кокошки с Юсуповым даже в заявке бы не было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 апреля 2017, 17:43

      Состав правильный, и думаю вариантов то и немного было, всё от выбора тактической установки и мотивации будет зависеть конечно, главное не терять концентрацию до финального свистка , не привозить пенальти, встречать высоко, думаю 1:1 наиболее вероятный исход, или 2:2 ... хотя всё возможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 апреля 2017, 17:35

      Не поможет Шатов,Спартак победит 2-0!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11