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Луческу взял Шатова на матч со «Спартаком»

15 апреля 2017, 16:55
13

Футболисты «Зенита» в количестве 23-х человек отправились в Москву на поединок 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Среди прочих присутствует и хавбек Олег Шатов, имеющий разногласия с главным тренером петербуржцев Мирчей Луческу.

Вратари: Лодыгин, Лунев, Рудаков.

Защитники: Анюков, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Жирков.

Полузащитники: Гарсия, Эрнани, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Жулиано, Молло, Данни, Мак, Шатов.

Нападающие: Джорджевич, Кокорин, Дзюба, Кержаков.

Матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится в воскресенье, 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Шатов Олег Луческу Мирча
Комментарии (13)
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Mahone
1492266934
Не поможет Шатов,Спартак победит 2-0!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zubo
1492267433
Состав правильный, и думаю вариантов то и немного было, всё от выбора тактической установки и мотивации будет зависеть конечно, главное не терять концентрацию до финального свистка , не привозить пенальти, встречать высоко, думаю 1:1 наиболее вероятный исход, или 2:2 ... хотя всё возможно
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Garrincha58
1492271739
если бы не лимит играли бы и Мак и Молло а этих дуремаров Дзюбы и Кокошки с Юсуповым даже в заявке бы не было
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Zeff
1492272437
Луческу, Спартак не обыграете, в Питер не возвращайся. Бери билет в Румынию.
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Zubo
1492273373
Шатова и Данни выпустить на 67-й минуте, а до этого измотать Спартак играя 2- м номером, ох Гарсии тяжело придется !
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Zubo
1492273471
Думаю Лунев в воротах это неплохая идея...
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Диктор
1492276891
Для чего взял то? Чтобы он присмотрелся к своей будущей команде?
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ufos73
1492277130
Да просто Шатов купил абонемент в первый ряд, вот и возят его )))
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Serjoga
1492277739
Взял-не значит, что даст ему играть!
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Густав Веллер
1492298239
Толк есть?
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