Луческу взял Шатова на матч со «Спартаком»

Футболисты «Зенита» в количестве 23-х человек отправились в Москву на поединок 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Среди прочих присутствует и хавбек Олег Шатов, имеющий разногласия с главным тренером петербуржцев Мирчей Луческу.

Вратари: Лодыгин, Лунев, Рудаков.

Защитники: Анюков, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Жирков.

Полузащитники: Гарсия, Эрнани, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Жулиано, Молло, Данни, Мак, Шатов.

Нападающие: Джорджевич, Кокорин, Дзюба, Кержаков.

Матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится в воскресенье, 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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