Молодежное первенство. «Краснодар» потерпел поражение от «Рубина»

«Рубин» нанес поражение «Краснодару» в домашней встрече 23-го тура молодежного первенства.

Хозяева открыли счет на 33-й минуте – отличился Михаил Яковлев. За девять минут до окончания основного времени матча «быкам» удалось отыграться усилиями Ивана Игнатьева, но буквально тут же Яковлев оформил дубль, реализовав пенальти, и принес казанцам победу.

Молодежное первенство. 23-й тур

Рубин (мол.) – Краснодар (мол.) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Яковлев, 33; 1:1 – Игнатьев, 81; 2:1 – Яковлев, 84 (с пенальти).

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства