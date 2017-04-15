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    Молодежное первенство. «Краснодар» потерпел поражение от «Рубина»

    «Рубин» нанес поражение «Краснодару» в домашней встрече 23-го тура молодежного первенства.

    Хозяева открыли счет на 33-й минуте – отличился Михаил Яковлев. За девять минут до окончания основного времени матча «быкам» удалось отыграться усилиями Ивана Игнатьева, но буквально тут же Яковлев оформил дубль, реализовав пенальти, и принес казанцам победу.

    Молодежное первенство. 23-й тур

    Рубин (мол.) – Краснодар (мол.) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Яковлев, 33; 1:1 – Игнатьев, 81; 2:1 – Яковлев, 84 (с пенальти).

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 14:53
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