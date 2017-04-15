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  • Григорий Иванов заявил, что в случае победы «Урала» в Кубке России станцует вприсядку в аэропорту

Григорий Иванов заявил, что в случае победы «Урала» в Кубке России станцует вприсядку в аэропорту

15 апреля 2017, 12:25
7

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил отказом на предложение одного из болельщиков команды облачиться в костюм майонеза или шмеля и станцевать в таком виде в случае победы екатеринбуржцев над «Локомотивом» в финале Кубка России.

При этом глава уральцев заявил, что готов станцевать вприсядку в аэропорту Екатеринбурга вместе с болельщиками, которые придут встречать черно-оранжевых по прилету из Сочи.

Решающий матч Кубка между «Локомотивом» и «Уралом» состоится во вторник, 2 мая на стадионе «Фишт».

Ранее бурную реакцию у болельщиков вызвал танец людей в костюмах майонеза и шмеля, являющегося талисманом «Урала», в перерыве одной из домашних встреч.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Кубок Урал Локомотив
Комментарии (7)
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T 72
1492249484
Рано вам в еврокубки,уж лучше Локо
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Karpathian
1492256932
в Кольцово спляшет или в сочинском аэропорту, вот в чем вопрос :)
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С@НЁК.
1492258832
Сказал бы я что он будет делать в присядку))
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somn
1493720399
Обычно в таких случаях съедают шляпу или, на худой конец , галстук.
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