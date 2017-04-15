Григорий Иванов заявил, что в случае победы «Урала» в Кубке России станцует вприсядку в аэропорту

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил отказом на предложение одного из болельщиков команды облачиться в костюм майонеза или шмеля и станцевать в таком виде в случае победы екатеринбуржцев над «Локомотивом» в финале Кубка России.

При этом глава уральцев заявил, что готов станцевать вприсядку в аэропорту Екатеринбурга вместе с болельщиками, которые придут встречать черно-оранжевых по прилету из Сочи.

Решающий матч Кубка между «Локомотивом» и «Уралом» состоится во вторник, 2 мая на стадионе «Фишт».

Ранее бурную реакцию у болельщиков вызвал танец людей в костюмах майонеза и шмеля, являющегося талисманом «Урала», в перерыве одной из домашних встреч.