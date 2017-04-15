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    Григорий Иванов заявил, что в случае победы «Урала» в Кубке России станцует вприсядку в аэропорту

    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил отказом на предложение одного из болельщиков команды облачиться в костюм майонеза или шмеля и станцевать в таком виде в случае победы екатеринбуржцев над «Локомотивом» в финале Кубка России.

    При этом глава уральцев заявил, что готов станцевать вприсядку в аэропорту Екатеринбурга вместе с болельщиками, которые придут встречать черно-оранжевых по прилету из Сочи.

    Решающий матч Кубка между «Локомотивом» и «Уралом» состоится во вторник, 2 мая на стадионе «Фишт».

    Ранее бурную реакцию у болельщиков вызвал танец людей в костюмах майонеза и шмеля, являющегося талисманом «Урала», в перерыве одной из домашних встреч.

    Источник: ФК «Урал»

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    15.04.2017 12:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +628

      somn 2 мая 2017, 13:19

      Обычно в таких случаях съедают шляпу или, на худой конец , галстук.

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 15 апреля 2017, 15:20

      Сказал бы я что он будет делать в присядку))

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 15 апреля 2017, 14:48

      в Кольцово спляшет или в сочинском аэропорту, вот в чем вопрос :)

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      Рейтинг: +320

      T 72 15 апреля 2017, 12:44

      Рано вам в еврокубки,уж лучше Локо

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > 3a zenit 16 апреля 2017, 06:51

      Да что и Зенит

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > 3a zenit 17 апреля 2017, 07:39

      Мозги включи .е.ил

      -1
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