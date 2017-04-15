Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом»

    В матче 23-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграл вничью с «Ростовом» – 0:0.

    Данный результат позволил располагающемуся на втором месте московскому клубу набрать 44 очка и сократить отставание от лидирующего, но имеющего игру в запасе «Спартака» до семи баллов. В активе «Ростова» – 33 очка и восьмая строчка.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов (Чалов, 80), Оланаре (Натхо, 76).

    Ростов: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66).

    Предупреждения: Фернандес, 62 – Калачев, 79; Гацкан, 84.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 15 апреля 2017, 19:16

      Да,Цска конкретно пукнул в этом сезоне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 15 апреля 2017, 18:01

      Опять не угадал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 апреля 2017, 17:48

      Спасибо Ростову-выстояли!!!!!!!!!!!!! Помогли моей любимой команде!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 апреля 2017, 17:09

      ЦСКА сыграл качественно. И переиграл, по сути, очень сильный "Ростов", не давая ему возможность использовать своё главное оружие - стремительные контратаки! Ну, а в завершающей стадии атак - беда. Ионова Гончаренко оживил, но тот не избавился от своей старой и хронической болезни - плохо видеть поле и болтаться безо всякой надобности в офсайде. Оланаре старается, но с самого начала было ясно, что по классу он - не Думбия. Витиньо, играя под нападающими, прогрессирует медленно. Вся игра строилась, по сути, на активности и точных передачах Головина, Фернандеса и Игнашевича. Будь игроки атаки поточнее и порасторопнее, то могли бы победить, но, увы... По правилам забитых мячей не было. К судье претензий нет, отменил забитые мячи в первом тайме верно. Непонятно только, почему маловато добавил в самом конце времени с учётом травмы Кудряшова. Но это так, мелочи. Не факт, что что-то бы изменилось.

      Требовать от ЦСКА сегодня яркой, зрелищной и атакующей игры глупо. В атаке у ЦСКА нет Промеса, Зе Луиша или Адриано. Или даже Дзюбы или Кокорина. Вырастут молодые, всё ещё будет! Команда стала при Гончаренко играть целостно и сбалансированно. С учётом имеющегося состава и возможностей. Никакого вымучивания очков не наблюдается. Не всегда всё получается? Так это футбол. Да и "Ростов" - не "Томь". Ростовчане совсем недавно почти на равных играли с "Баварией", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед", чем очень порадовали всех любителей отечественного футбола.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 15 апреля 2017, 17:40

      Да,наверное соглашусь..Это была не чемпионская игра!!! Спартак-чемпион..по хоккею с мячом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > cska-62 15 апреля 2017, 23:36

      Практически со всем соглашусь,кроме отмененного гола.Судя по кадрам,ваши его забили по делу.А так...игра была равная.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Yurok161 16 апреля 2017, 01:38

      Нет. Когда находящийся вне игры футболист пусть и не касается мяча, но остаётся в игре, должен фиксироваться офсайд! И когда в семидесятые годы стало применяться "пассивное положение вне игры" (в правилах такого понятия нет!), то находящиеся в офсайде медленно шли к центру поля, обозначая своё неучастие в атаке. Потом стали лениться это делать, а судьи офсайд стали фиксировать слишком вольно. Мораль: находящийся в офсайде никак не должен участвовать в атаке , то есть никак не отвлекать на себя внимание вратаря и защитников! Игра без мяча в коллективных видах спорта - это тоже игра. И часто она бывает полезнее, чем работа с мячом. Достаточно вспомнить нашу пару Вагнер Лав - Думбия. Когда они играли вместе (очень недолго), больше лавров доставалось Думбия, хотя заслуг Вагнер Лава в забитых им мячах было не меньше, ибо он уводил за собой одного или двух игроков соперника, освобождая партнёру пространство.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 15 апреля 2017, 16:50

      спартак с зенитом должны быть довольны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 апреля 2017, 16:49

      Ростов превращается в Рубин образца 2011-2013 года, который ничего не выигрывал в чемпионате, но который мало проигрывал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 апреля 2017, 16:46

      По ходу все играют на Спартак.
      Осталось завтра самим сыграть так.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > subbotaspartak 15 апреля 2017, 16:49

      Не, нам Так точно не надо)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 15 апреля 2017, 16:44

      Забивать голы в ЦСКА сейчас некому. Как не вспомнить Вагнера, Олича...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 15 апреля 2017, 16:43

      Вот Цска и распрощался с последней надеждой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 15 апреля 2017, 16:39

      Мог забить ЦСКА. Но Ростов и 0:0 - это одно и тоже.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11