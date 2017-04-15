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РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом»

15 апреля 2017, 16:20
50

В матче 23-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграл вничью с «Ростовом» – 0:0.

Данный результат позволил располагающемуся на втором месте московскому клубу набрать 44 очка и сократить отставание от лидирующего, но имеющего игру в запасе «Спартака» до семи баллов. В активе «Ростова» – 33 очка и восьмая строчка.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов (Чалов, 80), Оланаре (Натхо, 76).

Ростов: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66).

Предупреждения: Фернандес, 62 – Калачев, 79; Гацкан, 84.

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Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
Комментарии (50)
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Диктор
1492262602
Я же говорил у ЦСКА вообще нет атаки.
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Masteralex
1492262637
с чемпионством можно попрощаться, а если и дальше будут это длинное гавно выпускать в нападение, то и ЛЧ, которая уже под вопросом, не светит. И Витиньо заодно засуньте туда откуда его в вытащили зимой
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Cromathaar
1492262642
Три очка домой увозит Левников. Точно, что пора уже из-за бугра судей приглашать. В ПФЛ и то лучше судят.
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VVM1964
1492262762
ВСЕХ БОЛЕЛ СПАРТАКА И ЗЕНИТА С ПРИЕМЛЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ , ТЕПЕРЬ ДУМАЮ БОЛЕЛЬЩИКАМ ЦСКА ЗАВТРА БУДЕТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ ПОБЕДА СПАРТАКА , А ТО ТАК МОЖНО И МИМО ЛЧ ПРОЛЕТЕТЬ .
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Мясной Упырь
1492263034
очень скучная потуга от коней, а жаль без них чемпионат скучнее стал. надо им что-то менять, а то на следующий год могут как динамо нурнуть
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Atom2020
1492263229
Скучнейшее зрелище ... Бердыевский автобус всем экипажем отражал вялые набеги конных частей красной армии ... За это еще и деньги платят?
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filosof sparty
1492263286
Я смотрел ЭТО первые 45 и последние 12 минут, и что же я увидел!? Блевоту я увидел!!! Два автобусных парка!!! Где футбол!???? Очень медленно, совершенно без идеи, просто нудятина какая-то... Уважаемые кони, как Вы за ЭТО ещё платите на стадионе? Это же пытка для футбольного болельщика! Ладно ещё Ростов, но кони то вроде как нуждаются в очках очень сильно... Короче всем болелам настойчиво советую включить тв завтра вечером и посмотреть его величество футбол!!! Без обид, всё по делу
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petlyra
1492263873
Забивать голы в ЦСКА сейчас некому. Как не вспомнить Вагнера, Олича...
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subbotaspartak
1492263982
По ходу все играют на Спартак. Осталось завтра самим сыграть так.
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cska-62
1492265369
ЦСКА сыграл качественно. И переиграл, по сути, очень сильный "Ростов", не давая ему возможность использовать своё главное оружие - стремительные контратаки! Ну, а в завершающей стадии атак - беда. Ионова Гончаренко оживил, но тот не избавился от своей старой и хронической болезни - плохо видеть поле и болтаться безо всякой надобности в офсайде. Оланаре старается, но с самого начала было ясно, что по классу он - не Думбия. Витиньо, играя под нападающими, прогрессирует медленно. Вся игра строилась, по сути, на активности и точных передачах Головина, Фернандеса и Игнашевича. Будь игроки атаки поточнее и порасторопнее, то могли бы победить, но, увы... По правилам забитых мячей не было. К судье претензий нет, отменил забитые мячи в первом тайме верно. Непонятно только, почему маловато добавил в самом конце времени с учётом травмы Кудряшова. Но это так, мелочи. Не факт, что что-то бы изменилось.
Требовать от ЦСКА сегодня яркой, зрелищной и атакующей игры глупо. В атаке у ЦСКА нет Промеса, Зе Луиша или Адриано. Или даже Дзюбы или Кокорина. Вырастут молодые, всё ещё будет! Команда стала при Гончаренко играть целостно и сбалансированно. С учётом имеющегося состава и возможностей. Никакого вымучивания очков не наблюдается. Не всегда всё получается? Так это футбол. Да и "Ростов" - не "Томь". Ростовчане совсем недавно почти на равных играли с "Баварией", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед", чем очень порадовали всех любителей отечественного футбола.
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