РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом»

В матче 23-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграл вничью с «Ростовом» – 0:0.

Данный результат позволил располагающемуся на втором месте московскому клубу набрать 44 очка и сократить отставание от лидирующего, но имеющего игру в запасе «Спартака» до семи баллов. В активе «Ростова» – 33 очка и восьмая строчка.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов (Чалов, 80), Оланаре (Натхо, 76).

Ростов: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66).

Предупреждения: Фернандес, 62 – Калачев, 79; Гацкан, 84.

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