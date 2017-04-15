РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом»

В матче 23-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграл вничью с «Ростовом» – 0:0.
Данный результат позволил располагающемуся на втором месте московскому клубу набрать 44 очка и сократить отставание от лидирующего, но имеющего игру в запасе «Спартака» до семи баллов. В активе «Ростова» – 33 очка и восьмая строчка.
Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур
ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов (Чалов, 80), Оланаре (Натхо, 76).
Ростов: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66).
Предупреждения: Фернандес, 62 – Калачев, 79; Гацкан, 84.
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Требовать от ЦСКА сегодня яркой, зрелищной и атакующей игры глупо. В атаке у ЦСКА нет Промеса, Зе Луиша или Адриано. Или даже Дзюбы или Кокорина. Вырастут молодые, всё ещё будет! Команда стала при Гончаренко играть целостно и сбалансированно. С учётом имеющегося состава и возможностей. Никакого вымучивания очков не наблюдается. Не всегда всё получается? Так это футбол. Да и "Ростов" - не "Томь". Ростовчане совсем недавно почти на равных играли с "Баварией", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед", чем очень порадовали всех любителей отечественного футбола.