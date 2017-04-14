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    Хунтелаар благодарен болельщикам «Аякса» за поддержку

    Нападающий «Шальке-04» Клаас-Ян Хунтелаар поблагодарил болельщиков за поддержку в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Аякса». Он добавил, что был бы еще более рад, если его команда победила бы.

    «Сегодня мы плохо действовали в единоборствах. Безусловно, сказалось давление «Аякса». Мы много работали без мяча. Обычно, в таких играх команда забивает больше, чем два мяча. За это мы должны благодарить Ральфа Ферманна. Нам предстоит непростая задача в ответном матче, но у нас еще есть шансы на проход в полуфинал.

    Местные болельщики очень тепло приняли меня сегодня. Тем не менее, я был бы рад, если бы моя команда добилась положительного результата», – сказал Хунтелаар после матча.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Аякс» – «Шальке» закончился со счетом 2:0. Ответная встреча состоится в Германии в четверг, 20 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Шальке-04»

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    14.04.2017 11:30
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